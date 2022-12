Life

“Family Game”: Παραμονή Χριστουγέννων... με τσιφτετέλια και τα ζεϊμπέκικα (εικόνες)

To Family game, με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά, φοράει τα γιορτινά του και έρχεται με ένα σούπερ εορταστικό επεισόδιο στον ΑΝΤ1, για να γεμίσει με γέλιο την παραμονή των Χριστουγέννων μας.

Την υπέροχη ατμόσφαιρα του ξεχωριστού αυτού «FAMILY GAME» ντύνει με την καλύτερη μουσική ο απόλυτος σταθμός των Χριστουγέννων, Easy 97.2, που 10 χρόνια τώρα μας κρατάει καθημερινά την καλύτερη συντροφιά και «στολίζει» τα σπίτια μας με τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια την πιο εορταστική περίοδο του χρόνου.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00

Ο Μάρκος και η Έλενα στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα χρώματα των ομάδων, γιατί μπορεί να έχουμε Χριστούγεννα, αλλά το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ!

Καλεσμένοι σε αυτό το μοναδικό ρεβεγιόν… τα Τσιφτετέλια και τα Ζεϊμπέκικα.

Όλοι μαζί βάζουν τα κάλαντα στο τέρμα, σκάνε πυροτεχνήματα και ανοίγουν σαμπάνιες.

Η Έλενα, ως καλή οικοδέσποινα, βάζει το κόκκινο φουστάνι και διασκεδάζει τους καλεσμένους της, τραγουδώντας τα πιο γιορτινά τραγούδια, με εκείνους να κρέμονται … από τα χείλη της.

Μετά από το ξέφρενο αυτό γλέντι, ο Μάρκος τους παίρνει όλους μαζί για να πάνε σε ένα μέρος που δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο τούρτες! Οι πιο γλυκές τούρτες της χρονιάς σερβίρονται στο ζαχαροπλαστείο του «FAMILY GAME» και όπως πάντα κάποιοι φεύγουν χορτασμένοι και κάποιοι άλλοι λερωμένοι!

Μπορεί να έχουμε ρεβεγιόν, αλλά μια Κρεβατομουρμούρα από την Έλενα στον Μάρκο επιβάλλεται για να κλείσει καλά η χρονιά.

Ιπτάμενα φρούτα κάνουν την εμφάνισή τους για να ταράξουν λίγο τα νερά και να μοιράσουν έξτρα πόντους στις ομάδες.

Οικοδεσπότες και καλεσμένοι, με γιορτινή διάθεση, παίρνουν το έλκηθρο και πάνε στο πιο παγωμένο μέρος για ένα δροσερό ντουζάκι και με αυτά που συμβαίνουν…μένουν όλοι παγωτό!

Ποια ομάδα θα χορέψει τον τελευταίο χορό;

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1 αυτό το Σάββατο Παραμονή Χριστουγέννων στις 20:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Executive Producer: Ντόρα Πνευματικάτου

Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 20:00 στον ΑΝΤ1.

