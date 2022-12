Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι γιατροί: η απόφαση της επιτροπής για την επιστροφή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιο πρωτόκολλο θα επιστρέψουν οι ανεμβολίαστοι γιατροί στα νοσοκομεία.

Το πρωτόκολλο επιστροφής των ανεμβολίαστων γιατρών στα νοσοκομεία οριστικοποίησε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, το ιατρικό πρωτόκολλο επιστροφής προβλέπει:

Δύο τεστ την εβδομάδα και χρήση μάσκας υψηλής προστασίας

Να μην τοποθετηθούν σε μονάδας με ευάλωτους ασθενείς, όπως μονάδες εντατικής φροντίδας, μονάδες νεογνών και μονάδες όπου νοσηλεύονται ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς.

υγειονομικών υπαλλήλων που δεν έχουν εμβολιαστεί, με τα μέτρα να είναι τα ίδια με εκείνα των γιατρών. Νωρίτερα τον Δεκέμβειο είχε οριστικοποιήθεί το πρωτόκολλο της επιστροφής στα νοσοκομεία τωνμε τα μέτρα να είναι τα ίδια με εκείνα των γιατρών.