Αστέρας Τρίπολης - Βόλος: “λευκή” ισοπαλία στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Βόλο για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όλα τα είχε, εκτός από γκολ, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και ΝΠΣ Βόλος που διεξήχθη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ηρακλή Μεταξά είχε τις καλύτερες των ευκαιριών, ωστόσο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την αντίσταση του Μπόρις Κλέιμαν που κράτησε όρθιους τους Θεσσαλούς.

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με γρήγορο ρυθμό το ματς. Το πρώτο ημίωρο είχε εκατέρωθεν ευκαιρίες, με σημαντικότερη αυτή του 2ου λεπτού για τους Αρκάδες, όταν στην κεφαλιά του Ασιερ Μπενίτο, ο Μπόρις Κλέιμαν έβαλε το χέρι του για να στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Εξι λεπτά μετά, ο τερματοφύλακας του Βόλου σταμάτησε και τον Ρέτζις Κρέσπι σε τετ α τετ ενώ στο 17’ ήταν η σειρά των Θεσσαλών να απειλήσουν, αλλά η κεφαλιά του Αντονι Νοκάερ πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Νίκου Παπαδόπουλου.

Κάπου εκεί άρχισαν να... καταλαγιάζει η ορμή των 22 παικτών, αφού ως το τέλος του πρώτου μέρους οι μοναδικές αξιόλογες στιγμές ήταν το σουτ του Μίλος Ντέλετιτς (23’) που μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος και η άστοχη κεφαλιά του Μπενίτο (28’). Το σκηνικό ήταν παρόμοιο και στο δεύτερο ημίχρονο. Εκατέρωθεν ευκαιρίες, αλλά το γκολ δεν ερχόταν.

Ο Παπαδόπουλος ήταν στη θέση του στο σουτ του Νοκάερ (49’) ενώ έξι λεπτά μετά, ο Κλέιμαν είπε «όχι» με το πόδι στον Ζουλιάν Μπαρτόλο που βρέθηκε απέναντί του. Ακολούθησαν οι άστοχες προσπάθειες των Χουλιάν Μπαρτόλο (70’) και Ματίας Ιγκλέσιας (80’), για να ολοκληρωθεί εν τέλει το ματς ισόπαλο δίχως τέρματα.

Αποτέλεσμα που, αν μη τι άλλο, αφήνει περισσότερο ικανοποιημένο τον Βόλο που διατηρείται και άνετα στην πρώτη εξάδα, με τους Αρκάδες να χάνουν κι άλλο έδαφος.

Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Τζουκάνοβιτς, Ιγκλέσιας – Μεταξάς, Εσκοβάλ.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Τζουκάνοβιτς, Καστάνιο, Καρμόνα, Τασουλής, Ιγκλέσιας, Μουνάφο, Κρέσπι (65’ Μπαράλες), Σίτο (65’ Γκαρντάβσκι), Τιλίκα (87’ Μπερτόγλιο), Μπενίτο (46’ Μπαρτόλο).

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, Ουές, Σιέλης, Εσκοβάλ, Μεταξάς (67’ Πίρινεν), Μπαριέντος, Μεθκίδα (79’ Ματίγια), Ντέλετιτς, Νοκάερ (72’ Κούτσιας), Οζέγκοβιτς.

