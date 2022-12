Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός: επεισόδια και φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο (εικόνες)

Σκηνές που δεν τιμούν διόλου τον ελληνικό αθλητισμό διαδραματίστηκαν στον αγώνα μεταξύ ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακόύ.

Εικόνες ντροπής για τα ελληνικά γήπεδα στην 14η αγωνιστική της SuperLeague, στον αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα με τον Ολυμπιακό.

Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει καλά καλά η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα, με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό, και διακόπηκε στο 15ο λεπτό.

Ο διαιτητής, Καμπουράκης, μετά από "βροχή" φωτοβολίδων, και ένταση μεταξύ των οπαδών των γηπεδούχων με την αστυνομία, διέκοψε τον αγώνα.

Οι οπαδοί, ξήλωσαν και πέταξαν καθίσματα και έτσι η διαιτησία αποφάσισε την προσωρινή διακοπή του αγώνα, με τους ίδιους αλλα και τους παίκτες των δύο ομάδων να αποχωρούν για τα αποδητήρια.

Υπενθυμίζεται πως ένταση υπήρξε και πριν τη σέντρα του αγώνα, ενώ και στα πρώτα λεπτά υπήρξε μικρή διακοπή λόγω ρίψης φωτοβολίδων στον αγωνιστικό χώρο.

