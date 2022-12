Πολιτική

Βουλή – Market Pass: Πέρασε κατά πλειοψηφία η τροπολογία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, για την «ανακουφιστική φροντίδα».

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», ενώ και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν έγιναν δεκτές κατά πλειοψηφία.

Στην τροπολογία για το Market Pass, «ναι» ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. «Παρών» ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. «Κατά» ψήφισε το ΜέΡΑ25.

Επί του άρθρου 88 του νομοσχεδίου «Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020», στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, 179 βουλευτές ψήφισαν «υπέρ», 119 βουλευτές ψήφισαν «κατά» και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επεσήμανε ότι μέσω του νομοσχεδίου η κυβέρνηση προχωρά στην θεσμοθέτηση ενός οργανωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας που αφορά 135.000 ανθρώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι “επένδυση” κι όχι “ελεημοσύνη”

Καιρός: Αραιή συννεφιά και άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Rafale: Η Κολομβία διαπραγματεύεται την αγορά μαχητικών από τη Γαλλία