Γουατεμάλα: 950 κιλά κοκαΐνης μετέφερε αεροσκάφος

Οι αρχές της Γουατεμάλας κατέσχεσαν 950 κιλών κοκαΐνης αναχαιτίζοντας μικρό αεροσκάφος στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην οποία τραυματίστηκαν πέντε στρατιώτες.

Οι αρχές της Γουατεμάλας προχώρησαν χθες Τετάρτη στην κατάσχεση 950 κιλών κοκαΐνης αναχαιτίζοντας μικρό αεροσκάφος στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην οποία τραυματίστηκαν ελαφρά πέντε στρατιώτες.

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε παράνομο διάδρομο αποπροσγειώσεων, κοντά σε παραλία, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια από την πόλη της Γουατεμάλας, δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων συνταγματάρχης Ρουβέν Τέγες.

Η αναχαίτιση έγινε με την υποστήριξη του στρατού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι γουατεμαλτέκοι στρατιωτικοί ενεπλάκησαν σε σύγκρουση με «άγνωστους πολίτες», με αποτέλεσμα πέντε εξ αυτών να «τραυματιστούν ελαφρά», πρόσθεσε ο συνταγματάρχης Τέγες.

Οι αρχές εκτιμούν πως το φορτίο που κατασχέθηκε ήταν 950 κιλά κοκαΐνης, ανέφερε η εισαγγελία μέσω Twitter.

Επιτόπου βρέθηκαν ακόμη και κατασχέθηκαν τρία πλεούμενα, πέντε τουφέκια και πυρομαχικά. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε καμιά σύλληψη.

Το 2021, οι υπηρεσίες καταπολέμησης της εμπορίας ναρκωτικών στη Γουατεμάλα μπόρεσαν να κατασχέσουν έντεκα και κάτι τόνους ναρκωτικών, ποσότητα μειωμένη κατά σχεδόν 20% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών.

Διεθνή καρτέλ χρησιμοποιούν τη Γουατεμάλα και την υπόλοιπη κεντρική Αμερική, με τη βοήθεια ντόπιων κακοποιών, ως διαμετακομιστικό κέντρο για τη μεταφορά ιδίως κοκαΐνης στο Μεξικό και στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, το 90% της κοκαΐνης που εισάγεται παράνομα στην αμερικανική επικράτεια περνάει από το Μεξικό και κράτη της κεντρικής Αμερικής με αεροσκάφη, πλεούμενα και αυτοσχέδια υποβρύχια.

