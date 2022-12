Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: οι κωδικοί με τα “μαύρα” λεφτά, ο γεμάτος χαροφύλακας και το παιδικό καροτσάκι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντός της ημέρας αναμένεται να γνωρίζουμε εάν θα συνεχίσει να παραμένει προφυλακισμένη ή όχι. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση.

Έφτασε η ώρα για την απολογία της Εύας Καϊλή σχετικά με την εμπλοκή της στο σκάνδαλο "Qatar gate".

Στο δικαστικό μέγαρο των Βρυξελλών έχουν ήδη φτάσει οι δικηγόροι της, Αντρέ Ριζόπουλος και Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ενώ πλήθος δημοσιογράφων περιμένει τις εξελίξεις.Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει και η ίδια, μεταφερόμενη από τις φυλακές του Άρεν.Το κατηγορητήριο είναι βαρύ για την πρώην πλέον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αποφασιστεί εάν θα παραμείνει προφυλακισμένη ή όχι. Lawyers Risopoulos and Dimitrakopoulos arrive for #Kali audition pic.twitter.com/IvkirNQqdW — Eirini Zarkadoula (@ezarkadoula) December 22, 2022 Το πολύκροτο σκάνδαλο συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κατάρ. Η κυρία Καϊλή κατηγορείται πως ήταν μέρος της τετράδας των υπόπτων που έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «διαφθορά», ότι ανήκαν «σε εγκληματική οργάνωση», προχώρησαν σε «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα». Τη 14η Δεκεμβρίου η βελγική δικαιοσύνη διέταξε να παραμείνουν προφυλακισμένοι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι —ο σύντροφος της Εύας Καϊλή— και ο πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, που θεωρείται πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης. Στόχος των συνηγόρων υπεράσπισης της κ. Καϊλή είναι να πετύχουν τη μη προφυλάκισή της μέχρι τη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η κ. Καϊλή κατηγορείται για δωροδοκία, ξέπλυμα «βρόμικου» χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Στο χειρότερο σενάριο η πρώην Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καταδικαστεί σωρευτικά σε 15 χρόνια κάθειρξης. Ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως " είδα μία γυναίκα που είναι σε κακή κατάσταση, την είδα και συγκινήθηκα. Της λείπει η κόρη της, όμως μου είπε ότι αλήθεια θα θριαμβεύσει και θα παλέψει για αυτή". Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα, κορυφαίος παράγοντας αναφέρει πως "θα ναι έκπληξη αν τη δούμε ελεύθερη με βραχιολάκι στο πόδι, ενώ η ίδια θεωρεί ότι θα αφεθεί ελεύθερη". Ενώ, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, αυτή τη στιγμή το ζευγάρι είναι μακριά και θα υποστηρίξει ότι ο Τζόρτζι χρησιμοποιούσε το όνομα και τη θέση της για τις "δουλειές" και πως τα περισσότερα χρήματα προήλθαν από την Αφρική και όχι το Κατάρ". Ακόμη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής ο Παντσέρι πήγε σε ραντεβού με Καταριανούς μαζί με το Τζόρτζι και ο Παντσέρι κρατούσε ένα χαρτοφύλακα, ο οποίος μετά το ραντεβού με τους Καταριανούς φάνηκε πιο γεμάτος, ενώ ο άνθρωπος που έφερε μαζί του μία μεγάλη βαλίτσα με χρήματα χαιρέτησε φεύγοντας το Τζόρτζι. Μάλιστα, στο ραντεβού αυτό φέρεται να πήγε με την κόρη του Αριάδνη που βρισκόταν στο παιδικό της καροτσάκι. Οι κωδικοί για τα "μαύρα λεφτά" Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινού" υπήρχαν κωδικοί για τα "μαύρα" χρήματα που διαχειριζόντουσαν. Γραβάτες

Ρούχα

Κουτιά Ο Τζόρτζι είχε δηλώσει πως νοίκιαζε διαμέρισμα στον πρεσβευτή της Μαυριτανίας και πως είτε εκείνος πήγαινε Βρυξέλλες είτε ο ίδιος ο Τζόρτζι ταξίδευε στο Παρίσι για να εισπράξει τα χρήματα της επινοικίασης.







Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι “επένδυση” κι όχι “ελεημοσύνη”

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρής σε πάρκο