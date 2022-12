Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Άδειασαν το μαγαζί του 53χρονου

Η 12χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες. παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Δύο μήνες μετά την αποκάλυψη του εφιάλτη στον Κολωνό, η 12χρονη - σύμφωνα με πληροφορίες - παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και φοβάται να βγει από το σπίτι. Την ίδια ώρα, δύο επιπλέον άντρες που υπέδειξε η ανήλικη ταυτοποιήθηκαν, ενώ σήμερα άδειασε και το μαγαζί του 53χρονου που κατηγορείται για τον βιασμό και τη μαστροπεία της 12χρονης από τον Κολωνό.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει αρχίσει να κατονομάζει πρόσωπα που, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, βαρύνονται με αδικήματα που αντιμετωπίζει και ο ίδιος ή ακόμη και πιο σοβαρά.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την εκπομπή "Το Πρωνό", συγγενείς του 53χρονου βρέθηκαν στον Κολωνό και άρχισαν να αδειάζουν το μαγαζί, όπου η 12χρονη φέρεται να έζησε τον εφιάλτη στα χέρια του. Δεν έχει σαφές αν αυτό συνέβη για να μπορέσει να νοικιαστεί εκ νέου ή αν είναι "εντολή" του 53χρονου μέσα από τις φυλακές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής.

Προφυλακιστέος ο «Μιχάλης»

Τον δρόμο της φυλακής πήρε μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, ο 57χρονος «Μιχάλης», ο οποίος συνελήφθη πριν λίγες ημέρες έπειτα από ένταλμα για βαριές κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος για μαστροπεία σε βάρος της ανήλικης φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, τον οποίο η 12χρονη έχει αναφέρει σε καταθέσεις της, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με σεξουαλική εκμετάλλευση της, ότι δεν έχει δει ποτέ την ανήλικη και ότι δεν έχει συνομιλήσει με τον θεωρούμενο ως βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση, προσωρινά κρατούμενο, τον 53χρονο.

