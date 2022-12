Κοινωνία

Rolex - ληστεία: Τα στοιχεία που θα ταυτοποιήσουν τους δράστες (βίντεο)

Τι ερευνουν οι Αρχές για τους δράστες της κινηματογραφικής ληστείας που σημειώθηκε σε κατάστημα Rolex στο κέντρο της Αθήνας.

Του Μανώλη Ασσαριώτη.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας εξακολουθούν να αναζητούν στοιχεία για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους δράστες, της ληστείας των πανάκριβων ρολογιών στο κέντρο της Αθήνας,

Η μία από τις δύο μοτοσυκλέτες που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει ήδη εντοπιστεί και εξετάζεται στα εργαστήρια για δείγματα DNA και δαχτυλικών αποτυπωμάτων.

Ακόμη στο πλαίσιο της έρευνας οι αστνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το πλήρες δρομολόγιο των ληστών, που "σήκωσαν" μεγάλο αριθμό ρολογιών από το κατάστημα της Rolex στο κέντρο της Αθήνας.

Αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες, ενώ μέσα από τη σάρωση των τηλεφώνων θέλουν να δουν εάν οι δράστες χρησιμοποίησαν κάποιο κινητό για τις συνομιλίες τους.

Στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ και στα γραφεία της διεύθυνσης ληστειών, ήδη ανασύρουν φακέλους με παρόμοιες υποθέσεις και ληστές που για τον οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται εκτός φυλακής.

Μέχρι αυτή την ώρα, κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, εάν οι 4 δράστες ανήκουν σε κάποιο διεθνές κύκλωμα ληστών κοσμηματοπωλείων ή πρόκειται για ομάδα που δραστηριοποιείται στη χώρα μας.

