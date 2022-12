Παράξενα

Κυλλήνη: Κατασχέθηκαν 760 κιλά θαλάσσια αγγούρια ... με αξία “μαμούθ”

Ποια είναι η τεράστια αξία της ποσότητας που κατασχέθηκε. Για πού προορίζονταν τα 760 κιλά αγγούρια της θάλασσας.

Τα θαλάσσια αγγούρια είναι τόσο πολύτιμα που οι άνθρωποι ρισκάρουν ακόμη και την ζωή τους βουτώντας σε βαθιά νερά για αυτά.

Μάλιστα, ενώ εκ πρώτης όψης δεν γεμίζουν και πολύ το μάτι και σίγουρα δεν φαίνονται τόσο πολύτιμα, ένα κιλό από αυτά τα πολύτιμα πλάσματα της θάλασσας μπορεί να κοστίσει ακόμη και περισσότερα από 3.000 δολάρια. Όσο πιο σπάνια γίνονται αυτά τα ζώα, τόσο πιο βαθιά πρέπει να κολυμπήσουν οι δύτες για να τα βρουν, ενώ υπάρχουν 1.250 διαφορετικά είδη θαλάσσιου αγγουριού σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα αλλόκοτα ζώα στην Ασία θεωρούνται ως πραγματική λιχουδιά εδώ και αιώνες, με την πλουσιότερη τάξη της κοινωνίας να τρώει τα αγγούρια της θάλασσας ως θρεπτική απόλαυση με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Σύμφωνα με το Open, τα αγγούρια της θάλασσας εντοπίστηκαν σε φορτηγό που ερχόταν από την Κεφαλλονιά στην Κυλλήνη και ο εισαγγελέας ερευνά εάν υπάρχει κάποιο κύκλωμα ή πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Υπάρχουν περίπου 1.250 διαφορετικά είδη θαλάσσιου αγγουριού στον κόσμο, ωστόσο, το ιαπωνικό θαλάσσιο αγγούρι με έως και 3.500 δολάρια το κιλό, θεωρείται, δικαίως, το πιο ακριβό στην αγορά, συγκριτικά με άλλες ποικιλίες. Εκτός από την παρουσίαση, οι γνώστες του θαλάσσιου αγγουριού εκτιμούν επίσης το χοντρό, λαστιχωτό σώμα τους και, σε μικρότερο βαθμό, τη γεύση. Αλλά η εμπειρία της κατανάλωσης του είναι μόνο ένα μέρος της ελκυστικότητάς του.Αποδεικνύεται ότι το θαλάσσιο αγγούρι περιέχει υψηλά επίπεδα μιας χημικής ουσίας που ονομάζεται φουκοζυλιωμένη γλυκοζαμινογλυκάνη στο δέρμα τους, την οποία οι άνθρωποι σε όλη την Ασία χρησιμοποιούν για τη θεραπεία προβλημάτων αρθρώσεων όπως η αρθρίτιδα εδώ και αιώνες, και πιο πρόσφατα στην Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν για τη θεραπεία ορισμένων μορφών καρκίνου, αλλά και για την μείωση των θρόμβων στο αίμα.

