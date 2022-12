Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κάσο

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ειναι το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22.12.2022) κοντά στην Κάσο προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται 66 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 57,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

