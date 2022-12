Οικονομία

Στουρνάρας: οι εκλογές μπορεί να “χαλάσουν” την οικονομία της χώρας

Μήνυμα Στουρνάρα προς τις πολιτικές δυνάμεις, ενόψει εκλογών, για διαφύλαξη όσων έχει κερδίσει η ελληνική οικονομία.

Προειδοποίηση στο πολιτικό σύστημα να είναι προσεκτικό στα δημοσιονομικά εν όψει των εκλογών απηύθυνε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο κεντρικός τραπεζίτης, Γιάννης Στουρνάρας.

«Θα έλεγα στο πολιτικό σύστημα ότι πάμε καλά, αλλά να προσέξουμε μην το χαλάσουμε εν όψει εκλογών» είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε μαλιστα ότι η συμβουλή της Τράπεζας της Ελλάδας είναι «μετρημένες κουβέντες στα δημοσιονομικά».

Για την επενδυτική βαθμίδα είπε ότι η επίτευξή της το 2023 πρέπει να γίνει εθνικός στοχος, για τον οποίο πρέπει να υπάρξει σύμπλευση των κομμάτων. Ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι η επενδυτική βαθμίδα θα φέρει χρήματα στην Ελλαδα σε μια δύσκολη περίοδο.

Εκτενή αναφορά έκανε στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι το 2023 θα πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης, ωστόσο και πάλι η Ελλάδα θα έχει θετικό ρυθμό, στο 1,5%, όταν στην Ευρώπη θα είναι μηδενικός ή και αρνητικός.

Αν ο πόλεμος τελειώσει νωρίτερα αναμένεται ανάκαμψη από το 2024, ενώ διαφορετικά ανάκαμψη αναμένεται από το 2025, όπως είπε.

Σχετικά με τις προμήθειες των τραπεζών, τόνισε ότι είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με την Ευρωζώνη και είναι μύθος ότι οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη από τις προμήθειες.

Βασικά σημεία της συνέντευξης:

Η Ελλάδα είχε επίδοση καλύτερη επίδοση από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αλλά χρειάζεται προσοχή, καθώς βγήκαμε πρόσφατα από «εντατική».

Το 2023 θα είναι δύσκολο έτος όχι μόνο για την Ελλάδα.

Γενικά για επιδόματα: επειδη ο πληθωρισμός έχει εκτιναχθεί, πρέπει οι ευάλωτοι να στηριχθούν. Στην ΕΚΤ έχουμε μότο ότι πρέπει να αναληφθεί ένα κόστος στήριξης, αλλά να εξυπηρετεί τα τρία T: να είναι temporary, targeted και tailored, διαφορετικά θα μπούμε πάλι σε προβλήματα

Τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και παροδικά και να καλύπτουν τους πιο ευάλωτους

Πάμε καλά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά μπορούμε να πάμε και καλύτερα.

Οι προμήθειες των τραπεζών στο σύνολο των εσόδων τους είναι πολύ μικρές σε σχέση με ό,τι γίνεται στην ευρωζώνη. Σαφώς πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατόν, όπου μπορούν στις προμήθειες.

Επιτόκια καταθέσεων: Τα ανεβάζουν οι τράπεζες και μάλιστα πρώτα οι μικρότερες, λειτουργεί ο ανταγωνισμός.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για δραματική αύξηση των κόκκινων δανείων

Ευάλωτοι δανειολήπτες: Έχουν καλύτερα συστήματα οι τράπεζες τώρα και το παρακολουθούν καλύτερα, ώστε να μην κοκκινίσουν αυτά τα δάνεια, είναι προς το συμφέρον τους.

Το 2023 θα έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης η Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν είτε 0% είτε αρνητικό.

Στο 5,8% ο πληθωρισμός του χρόνου στην Ελλάδα - Αποκλιμάκωση το 2025 εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, το 2024 αν τελειώσει νωρίτερα

Πρέπει να ενισχυθούν οι μικρότερες τράπεζες, βλέπετε ότι ξεκίνησαν ήδη τις μειώσεις στις προμήθειες και τις αυξήσεις στα επιτόκια.

Είναι μεν κάτω από το 10% τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα , αλλά στην Ευρώπη είναι στο 1%

Είμαι σε επαφή με Άδωνι Γεωργιάδη για το καλάθι του νοικοκυριού, το πείραμα δείχνει να αποδίδει χωρίς να κάνει κάτι μαγικό. Φαίνεται ότι οι τιμές έχουν πέσει 14% με 15% στα προϊόντα του καλαθιού.

Με τα μνημόνια ρυθμίσαμε τα χρέος μας. Πρέπει να το ρυθμίσουμε με μικρότερα πλεονέσματα, όχι τα τερατώδη που μας επέβαλαν, ώστε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα.

Κατανάλωση και επενδύσεις θα στηρίξουν την ανάπτυξη στο 1,5%.

70 δισ. ευρώ θα πάρουμε τα επόμενα χρόνια από διαρθωτικά ταμεία της κοινότητας και από RRF. Πρέπει να αξιοποιηθούν και στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, δεν είναι εκπαιδευμένο εκεί που υπάρχει ζήτηση. Εκεί χρειάζεται να γίνουν βήματα. Εκπαίδευση - καινοτομία - έρευνα, οι τρεις κορυφές που πρέπει να δώσουμε έμφαση.

Υπόθεση Novartis: Βγηκαμε νικητές και εγώ και η σύζυγός μου. Τα στελέχη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στην ΤτΕ συμπερίφέρονται με άψογο τρόπο, ψήφισαν και τη νεά μου θητεία, ίσως είμαστε σε περίοδο εξομάλυνσης.

πηγή: skai.gr