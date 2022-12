Κόσμος

Πούτιν: θέλουμε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

"Όλοι οι πόλεμοι τελείωνουν με διπλωματία", δήλωσε ακόμη ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι όλες οι ένοπλες συγκρούσεις τελειώνουν με διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

«Στόχος μας δεν είναι να περιστρέφουμε τον σφόνδυλο της στρατιωτικής σύγκρουσης, αλλά, αντιθέτως, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Πασχίζουμε για αυτό και θα συνεχίσουμε να πασχίζουμε», είπε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους. «Θα μοχθήσουμε για να δοθεί ένα τέλος σε αυτό, και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, φυσικά».

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που θα παραδώσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι ένα απαρχαιωμένο οπλικό σύστημα που η Ρωσία θα μπορεί να αντιμετωπίσει.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι το Patriot είναι «αρκετά απαρχαιωμένο» και δεν λειτουργεί όπως το ρωσικό σύστημα S-300.

«Εντάξει, θα το λάβουμε αυτό υπόψη μας και πάντα θα βρίσκεται ένα αντίδοτο», συμπλήρωσε.

