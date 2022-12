Κοινωνία

Τροχαίο - Παραλιακή: Ανατροπή αυτοκινήτου στην Ποσειδώνος (εικόνες)

Κλειστή για ώρες έμεινε η λεωφόρος Ποσειδώνος. Προβλήματα στην κυκλοφορία υπήρξαν και στην Δραπετσώνα, από ατύχημα με φορτηγό που μετέφερε μακαρόνια.

Γύρω στη 1 τη νύχτα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Ποσειδώνος, η οποία είχε διακοπεί λίγο μετά τις 22:00 της Πέμπτης, λόγω σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από την σύγκρουση των οχημάτων, το ένα ανατράπηκε, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός κάποιου εκ των επιβαινόντων στα οχήματα.

Νωρίτερα, προβλήματα προκλήθηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Δραπετσώνα, μετά από ατύχημα με εμπλοκή φορτηγού το οποίο μετέφερε ζυμαρικά, τα οποία χύθηκαν στο οδόστρωμα.

