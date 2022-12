Υγεία - Περιβάλλον

Μαλάουι - Χολέρα: Εκατοντάδες νεκροί από την επιδημία

Έκκληση από τις Αρχές για εμβολιασμό καθώς η επιδημία εξαπλώνεται με μεγάλο ποσοστό θνητότητας.

Οι νεκροί από την επιδημία χολέρας στο Μαλάουι ξεπέρασαν τους 400, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Υγείας Χουμπίζε Τσιπόντα, ζητώντας από τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές να εμβολιαστούν.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πρωτεύουσα Λιλόνγκουε η υπουργός είπε ότι τα κρούσματα έχουν φτάσει τις 13.837 και οι νεκροί τους 410 αφότου εντοπίστηκε η πρώτη εστία της ασθένειας, τον περασμένο Μάρτιο. Το ποσοστό θνησιμότητας ανέρχεται στο 2,96%.

Η χολέρα μεταδίδεται από μολυσμένο νερό και τρόφιμα. Οι εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί καθώς ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η εποχή των βροχών.

Η Τσιπόντα προέτρεψε τους κατοίκους της Μανγκότσι, που αποτελεί τουριστικό προορισμό, καθώς και εκείνους της Μπλαντάιρ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, να εμβολιαστούν γρήγορα και να τηρούν τα μέτρα υγιεινής. Στη Μανγκότσι έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 3.698 κρούσματα και 71 θάνατοι. Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού δεν έχει ξεκινήσει ακόμη σε αυτές τις δύο πόλεις, ωστόσο ορισμένες κλινικές χορηγούν δόσεις εμβολίων που περίσσεψαν από την προηγούμενη εμβολιαστική εκστρατεία, τον Μάιο.

Το Μαλάουι παρέλαβε 2,9 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον Νοέμβριο.

