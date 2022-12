Παράξενα

Ηράκλειο: Διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε ταράτσα… μαζί με αστυνομικούς!

Όσκαρ ατυχίας για τον νεαρό άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να φύγει με “χρυσή λεία”, κατέληξε όμως με “βραχιολάκια”, αφού διασώθηκε από τους πυροσβέστες.

Ανέλπιστη εξέλιξη τόσο για τον επίδοξο διαρρήκτη όσο και για τους ίδιους τους αστυνομικούς είχε η επιχείρηση σύλληψης 29χρονου που προσπάθησε να “τρυπώσει” παραμονές Χριστουγέννων σε διαμέρισμα σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου.

Τον τελευταίο λόγο είχε η …Πυροσβεστική, που κλήθηκε να τους κατεβάσει από την ταράτσα, στην οποία έληξε αισίως η καταδίωξη του νεαρού, γνωστού στις αρχές για την δράση του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 29χρονος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για κλοπές και είχε αποφυλακιστεί πριν από λίγο καιρό, γύρω στις 11 το βράδυ, ανέβηκε σε μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου, στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και επιχείρησε να το διαρρήξει. Όμως, περίοικοι αντιλήφθηκαν την παρουσία του και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο χάλασαν τα σχέδια του 29χρονου, ο οποίος μόλις τους είδε το έβαλε στα πόδια. Στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύλληψη σκαρφάλωσε στην ταράτσα και άρχισε να τρέχει, με τους αστυνομικούς να τον κυνηγούν.

Η καταδίωξη έληξε σε ταράτσα άλλου σπιτιού, από την οποία ο επίδοξος διαρρήκτης δεν είχε τρόπο διαφυγής. Εκεί ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς που, προκειμένου να κατέβουν με ασφάλεια, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έφτασαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 υπαλλήλους και με τη χρήση κλίμακας κατάφεραν να κατεβάσουν με φορείο τον συλληφθέντα, αλλά και τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή του 29χρονου βρέθηκαν ακόμα χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

