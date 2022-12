Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους

Ιαπωνική ακτοφυλακή ανέφερε επίσης μια ακόμα εκτόξευση πυραύλου

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της, ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις αναφορικά με τις τελευταίες από έναν χωρίς προηγούμενο αριθμό φετινών βορειοκορεατικών πυραυλικών δοκιμών.

Από το επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων (JCS) ανακοινώθηκε πως οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την περιοχή Σουνάν της Πιονγκγιάνγκ, της βορειοκορεατικής πρωτεύουσας. Η ιαπωνική ακτοφυλακή ανέφερε επίσης μια εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου.

Σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις, οι δύο πύραυλοι πέταξαν σε απόσταση 250 χιλιομέτρων και 350 χιλιομέτρων αντιστοίχως, η εκτόξευσή τους συνιστά σοβαρή πρόκληση και υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και η Βόρεια Κορέα πρέπει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές προκλήσεις.

Οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν πέντε ημέρες αφού η απομονωμένη χώρα εκτόξευσε δύο πυραύλους μέσου βεληνεκούς στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε «σημαντικό» τεστ για το πρόγραμμα κατασκοπευτικών δορυφόρων που θέλει να ολοκληρώσει μέχρι τον Απρίλιο.

Νέες εντάσεις ξέσπασαν αυτή την εβδομάδα αφού ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως η Βόρεια Κορέα ολοκλήρωσε μια αρχική παράδοση ρουκετών πυροβολικού και πυραύλων στην ιδιωτική ρωσική στρατιωτική εταιρεία Wagner Group για να ενισχύσει τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Ο ιδιοκτήτης της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν αρνήθηκε τον ισχυρισμό κάνοντας λόγο για «κουτσομπολιά και εικασίες».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Πιονγκγιάνγκ αρνήθηκε επίσης αναφορά ιαπωνικού μέσου ενημέρωσης για αποστολές πυρομαχικών στη Ρωσία χαρακτηρίζοντάς την «αβάσιμη».

Η εφημερίδα Tokyo Shimbun ανέφερε πως η Βόρεια Κορέα έστειλε οβίδες πυροβολικού και άλλα πυρομαχικά σιδηροδρομικώς τον περασμένο μήνα στη Ρωσία και πως επιπλέον αποστολές αναμένονται τις ερχόμενες εβδομάδες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσε πως ουδέποτε είχε συναλλαγές για όπλα με τη Ρωσία και επέκρινε την Ουάσινγκτον επειδή δίνει θανατηφόρα όπλα στην Ουκρανία, χωρίς να αναφέρει τη Wagner.

