Ανδρουλάκης από Ωραιόκαστρο: Άδικες οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης

Ο προεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής επισκέφτηκε την αγορά του Ωραιοκάστρου, συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες.

Την αγορά του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022,ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης είναι άδικες και ατελέσφορες, γιατί λαμβάνονται με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη και όχι με το βλέμμα στραμμένο στα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού» επισήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης συμπληρώνοντας ότι «το κόστος ζωής είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και οι μισθοί από τους χαμηλότερους.

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μόνιμες, σταθερές, σοσιαλδημοκρατικές επιλογές όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και όχι προεκλογικού χαρακτήρα όπως αυτές της Νέας Δημοκρατίας».

