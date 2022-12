Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε τμήμα εστιατορίου - Άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

(εικόνα αρχείου)



Σοκ στην Κωνσταντινούπολη καθώς έχει καταρρεύσει τμήμα εστιατορίου στην περιοχή του Μπεμπέκ στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν.

Bebek Arnavutkoy tavan? veya islelesi coken restoran?n goruntusu pic.twitter.com/tR8MSGGiIT — UmutBalkis (@UmutBalkis) December 23, 2022

Το εστιατόριο της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, και όταν κατέρρευσε μέρος του κτηρίου στην προβλήτα, πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στο νερό και επικράτησε πανικός.

Istanbul Bebek’te bir restoran?n iskelesinin cokmesiyle denize dusen onlarca musteri garsonlar taraf?ndan boyle kurtar?ld?. pic.twitter.com/GJSq39KjYu — Haber (@Haber) December 23, 2022

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Iskelesi coken restoran?n son hali ?? pic.twitter.com/QE843jgt2t — Onedio (@onediocom) December 23, 2022

Όπως ανακοίνωσε ο διοικητή της Περιφέρειας Μπεσικτάς, «σήμερα γύρω στις 21.00, 4 πολίτες μας τραυματίστηκαν από την κατάρρευση του μπαλκονιού σε ένα εστιατόριο στην οδό Bebek Arnavutkoy στην περιοχή μας. Έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας και διενεργείται έρευνα για το θέμα».

Istanbul Bebek'te bir restoran?n bulundugu iskelenin cokmesi sonucu insanlar denize dustu. pic.twitter.com/DeGJKinALo — Pusholder (@pusholder) December 23, 2022

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής καθώς και υγειονομικές μονάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Ο ταξιδιωτικός πράκτορας που διοργάνωσε την εκδρομή μιλά στον ΑΝΤ1

Παρίσι: Τρεις νεκροί από ένοπλη επίθεση - Γνωστός για απόπειρες ανθρωποκτονίας ο δράστης (βίντεο)

Αγρίνιο: μαθητής ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς