Επίθεση στο Παρίσι: Επεισόδια μεταξύ Κούρδων και αστυνομίας στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν το πλήθος έπεσε πάνω σε έναν κλοιό δυνάμεων ασφαλείας που προστάτευαν τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν.

Ταραχές μεταξύ Κούρδων διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, μετά τη φονική επίθεση με τρεις νεκρούς Κούρδους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος κοντά στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, μπροστά στο οποίο ένας άνδρας σκότωσε τρεις ανθρώπους σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν το πλήθος έπεσε πάνω σε έναν κλοιό δυνάμεων ασφαλείας που προστάτευαν τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος έφτασε στο σημείο.

A gunman killed at least 3 people and injured 3 others after opening fire at a Kurdish cultural center in #Paris.



A 69-year-old suspect was arrested.



Prosecutors are looking into a possible racist motive. The suspect was arrested in 2021 for attacking migrants living in tents. pic.twitter.com/FeYGzto8qB