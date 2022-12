Οικονομία

Παραμονή Χριστουγέννων: Ανοικτά μαγαζιά και προσδοκίες στην αγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοικτά είναι σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, τα καταστήματα. Αυξημένο εορταστικό τζίρο προσδοκά η αγορά.

Ανοιχτά είναι σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων για τους καταναλωτές τα καταστήματα με τον εμπορικό κόσμο να εναποθέτει τις ελπίδες του στις αγορές τελευταίας στιγμής ρίχνοντας στη «μάχη» δελεαστικές προσφορές. Η εφετινή εορταστική κίνηση στην αγορά ξεκίνησε ικανοποιητικά με τους εμπορικούς δρόμους της χώρας να έχουν έντονη κινητικότητα ενώ η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δίνει περαιτέρω ώθηση στην αγορά.

Οι έμποροι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, προσδοκούν εφέτος μεγαλύτερο εορταστικό τζίρο από τα 3,6 δισ. ευρώ, του περυσινού Δεκεμβρίου, ενώ οι καταναλωτές εύλογα αναζητούν προσιτές τιμές, ανάλογες με το «ψαλιδισμένο» διαθέσιμο εισόδημα τους.

Τα επίσημα στοιχεία από την αρχή του έτους μέχρι τώρα δείχνουν μια «πληθωριστική», αλλά ενθαρρυντική αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο που υπερβαίνει σε ετήσια βάση το 10% και η οποία αναμένεται να διατηρηθεί κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου. Ο εμπορικός κόσμος της χώρας αισιοδοξεί ότι η φετινή εορταστική περίοδος μπορεί να αναπληρώσει μέρος του χαμένου τζίρου των 2 δισ. ευρώ, των δύο προηγούμενων ετών της πανδημίας, καθώς και να ανακτήσει μέρος του τζίρου που για τον ίδιο λόγο, μετατοπίστηκε μέσω του ηλεκτρονικό εμπορίου σε επιχειρήσεις εκτός συνόρων.

Αναφορικά με την Αττική, σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η εμπορική κίνηση εξελίσσεται αρκετά καλά από πλευράς επισκεψιμότητας, ενώ η συνέχεια αναμένεται καλύτερη για τα εμπορικά σε όλες τις στολισμένες και εντυπωσιακά με led φωταγωγημένες αγορές του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι εμφανές πως το ενδιαφέρον των καταναλωτών προσελκύει πρώτα το γιορτινό κέντρο της Αθήνας, τα πολυκαταστήματα, υπερκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα, ενώ ακολουθούν χωρίς να υστερούν τα εμπορικά καταστήματα στις μεγάλες και μικρότερες περιφερειακές αγορές των πόλεων της Αττικής.

Στα 145 ευρώ η κατά κεφαλήν δαπάνη

Λιγότερο σε σχέση με το 2021 θα δαπανήσουν φέτος τα Χριστούγεννα 7 στους δέκα καταναλωτές, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από την έρευνα προκύπτει ότι η πλειοψηφία του κοινού, ποσοστό 71%, θεωρεί ότι η αξία των αγορών της τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι μειωμένη, 8% εκτιμά ότι θα είναι αυξημένη, ενώ 22% θεωρούν ότι θα μείνει αμετάβλητη. Το μεγαλύτερο ποσοστό 38% θεωρεί ότι η μείωση αυτή θα είναι πάνω από το μισό της δαπάνης του προηγούμενου έτους, άνω του 50%. Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των καταναλωτών μεταφράζεται σε μία εκτιμώμενη μείωση 31%, δηλαδή ότι φέτος θα χαθεί περίπου το 1/3 του περσινού «τζίρου».

Όσον αφορά το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης για αγορές την περίοδο των Χριστουγέννων, αυτή μεσοσταθμικά εκτιμάται σε 145 ευρώ κατά κεφαλήν (έναντι 146 ευρώ που ήταν η περυσινή εκτίμηση στην αντίστοιχη έρευνα του ΣΕΛΠΕ). Το 15% εκτιμά ότι δεν θα δαπανήσει τίποτα, το 19% μέχρι 50 ευρώ, το 25% έως 100 ευρώ, το 23% από 101 έως 200 ευρώ, το 14% από 200 έως 500 ευρώ και το 4% πάνω από 500 ευρώ. Πρακτικά ποσοστό 52% θα δαπανήσει λιγότερο από 100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα για αγορές. Σε σχέση με τις διαδικτυακές αγορές, το 15% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος των αγορών του ηλεκτρονικά (έναντι 16% το 2021), ποσοστό που δείχνει τη δυναμική των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το 65% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος σε φυσικά καταστήματα, ενώ ένα 20% δηλώνει ότι δεν θα αγοράσει. Πρακτικά η αναλογία διαμορφώνεται σε 1 καταναλωτής αγοράζει κυρίως ηλεκτρονικά για 4 καταναλωτές που αγοράζουν κυρίως φυσικά.

Αύξηση καταναλωτικών δαπανών για δώρα

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προκαλεί παραδοσιακά αύξηση καταναλωτικών δαπανών, τόσο για δώρα και αγορές προϊόντων, όσο και για τα παραδοσιακά εορταστικά «τραπέζια», αλλά και για μικρά ή μεγάλα ταξίδια με την ευκαιρία των διακοπών - αργιών. Όπως προκύπτει από το «Βαρόμετρο της ΚΕΕΕ», την Πανελλαδική Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας, την Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για δώρα και αγορές προϊόντων υπολογίζεται σε 126 ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη ανά νοικοκυριό για τα εορταστικά τραπέζια εκτιμάται στα 110 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός τζίρος για δώρα και αγορές προϊόντων κατά την εορταστική περίοδο εκτιμάται σε 1,1 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τζίρος για τα εορταστικά τραπέζια των νοικοκυριών εκτιμάται σε 0,5 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το 73% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι δεν σκοπεύουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές. Ποσοστό 13% θα ταξιδέψει με διαμονή σε ιδιόκτητο σπίτι ή σε φίλους/συγγενείς, 6% θα ταξιδέψει στο εσωτερικό με διαμονή σε ξενοδοχείο ή άλλο πληρωμένο κατάλυμα, 3% θα ταξιδέψει στο εξωτερικό σε φίλους ή συγγενείς και παρόμοιο ποσοστό (3%) θα ταξιδέψει στο εξωτερικό με διαμονή σε ξενοδοχείο ή άλλο πληρωμένο κατάλυμα. Συνεπώς, συνολικά το 6% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι θα ταξιδέψουν σε εσωτερικό ή εξωτερικό σε πληρωμένο ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα.

Κατά την εορταστική περίοδο ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές στις αγορές τους. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΠΚΑ-Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών συμβουλεύει τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, για κάθε αγορά τους να επιμένουν στην έκδοση απόδειξης πληρωμής και να προτιμούν προϊόντα από καταστήματα, όχι από πλανόδιους πωλητές, τους οποίους δεν μπορούνε να βρουν, ώστε να αποζημιωθούν, σε περίπτωση, που το προϊόν είναι ελαττωματικό. Επίσης, να κάνουν έρευνα αγοράς, αυστηρό προγραμματισμό αγορών, βάσει του οικογενειακού προϋπολογισμού και να μην προσφεύγουν σε δάνεια ή πιστωτικές κάρτες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ, οι καταναλωτές πριν αγοράσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια ή παιδικά παιχνίδια να ενημερώνονται για τις προδιαγραφές ασφάλειάς τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Τροχαίο με λεωφορείο: Ο οδηγός, το GPS και οι ευθύνες για το δυστύχημα

Μέσα μεταφοράς: Τα δρομολόγια για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια

Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η ιστορία του εθίμου - Πώς έφτασε στην Ελλάδα