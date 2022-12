Κόσμος

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: φονικός χιονιάς με πολικές θερμοκρασίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύνεκρη κακοκαιρία, “ιστορικών διαστάσεων” πλήττει τις ΗΠΑ, με διακοπές ηλεκτροδότησης και χάος στις μεταφορές. Πάνω από 5.500 πτήσεις ακυρώθηκαν

Συνολικά 12 νεκρούς μετράνε μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ από τον ιστορικών διαστάσεων χιονιά που πλήττει τη χώρα. Οι τέσσερις εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα αυτοκινήτων στο Οχάιο, όπως αναφέρει η New York Post.

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο αμερικανικά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων, κλειστοί αυτοκινητόδρομοι και θανατηφόρα δυστυχήματα: μια χειμερινή καταιγίδα σπάνιας έντασης έπληξε χθες, προπαραμονή των Χριστουγέννων, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Douceur anormal chez nous mais aux USA c’est Winter is coming !!!!



pic.twitter.com/yqFTwnF4XR — Benjamin (@benj52380766) December 24, 2022

Αυτή η «ιστορικών διαστάσεων», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές χιονοπτώσεις, ισχυρές ριπές παγωμένων ανέμων και θερμοκρασίες που κατά τόπους έφτασαν τους -48 βαθμούς Κελσίου, ικανές να μεταμορφώνουν σε μια στιγμή το βραστό νερό σε σταγονίδια πάγου.

Χθες, Παρασκευή, το πρωί, έκτακτες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις για να δείξουν προσοχή είχαν εκδοθεί για περισσότερους από 240 εκατομμύρια ανθρώπους, το 70% των Αμερικανών.

Το φαινόμενο προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις τη στιγμή που εκατομμύρια Αμερικανοί γεμίζουν τους αυτοκινητοδρόμους και τα αεροδρόμια για τις γιορτές του τέλους της χρονιάς.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης επιβλήθηκε απαγόρευση των μετακινήσεων στην κομητεία Ίρι. «Μένουμε σπίτι μας (...) Δεν μπορώ να δω στην άλλη πλευρά του δρόμου» εξαιτίας της χιονόπτωσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Ορλάντο στην πόλη Χάμπουργκ της εν λόγω κομητείας.

Εξαιτίας ενός ατυχήματος με όχημα που έπεσε σε στύλο ηλεκτροδότησης, έμεινε χωρίς ηλεκτρικό για περίπου τέσσερις ώρες, αφηγήθηκε.

Έως περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά δεν είχαν χθες ηλεκτρικό, ιδιαίτερα στη Βόρεια Καρολίνα, στο Μέιν και στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us. Χθες το βράδυ, ένα εκατομμύριο βρίσκονταν ακόμη στο σκοτάδι.

Η καταιγίδα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή λόγω του εύρους της, καθώς εκτεινόταν από τα σύνορα με τον Καναδά προς βορράν μέχρι τα μεξικανικά σύνορα στο νότο.

Στο Ελ Πάσο του Τέξας, καταφύγια άνοιξαν ώστε οι μετανάστες από το Μεξικό να μπορέσουν να προστατευθούν καθώς οι θερμοκρασίες είχαν πέσει κάτω από το μηδέν.

Όμως πολλοί ήταν υπερβολικά δύσπιστοι για να δεχθουν αυτή την προσφορά και μερικοί απ' αυτούς «κοιμούνται τυλιγμένοι απλώς σε κουβέρτες», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 56χρονη εθελόντρια Ρόζα Φάλκον.

Χάος στις μεταφορές

Οι ακυρώσεις πτήσεων έφθασαν τις 5.700 χθες, Παρασκευή, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία δεκάδων χιλιάδων επιβατών.

Προχθές, Πέμπτη, είχαν ματαιωθεί σχεδόν 2.700 πτήσεις, ενώ περισσότερες από 1.000 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί για σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Good thing I keep my eye brows extra bushy just in case I need them pic.twitter.com/wAPMnBfmSX — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 24, 2022

Η εταιρεία επιβατικών σιδηροδρόμων Amtrak ακύρωσε δεκάδες δρομολόγια μέχρι τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να μην μπορούν να ταξιδέψουν για τις γιορτές.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφηκαν σε αυτοκινητοδρόμους στις μεσοδυτικές πολιτείες εξαιτίας του χιονιού ή ατυχημάτων και οι αρχές σε τμήματα των πολιτειών Ιντιάνα, Μίσιγκαν, Νέας Υόρκης και Οχάιο καλούσαν τους αυτοκινητιστές να αποφύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επέβαλε καθυστερήσεις για να καθαριστεί ο πάγος από τους διαδρόμους προσαπογείωσης αμερικανικών αεροδρομίων εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ο υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ είπε στο CNN πως το αεροπορικό σύστημα των ΗΠΑ «λειτουργεί υπό τεράστια πίεση» καθώς δύο διαφορετικές καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι επηρεάζουν αεροδρόμια σε όλη τη χώρα. Περίπου το 10% των πτήσεων στις ΗΠΑ ακυρώθηκε την Πέμπτη, δήλωσε ο Μπούτιτζετζ.

Άλλες 10.400 αμερικανικές πτήσεις είχαν καθυστερήσεις χθες, Παρασκευή, -περιλαμβανομένου άνω του 40% των πτήσεων των American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines και Southwest Airlines- αφού 11.300 πτήσεις είχαν καθυστέρηση την Πέμπτη.

Η Southwest ματαίωσε χθες 1.238 πτήσεις, το 29% του συνόλου των πτήσεων που είχε προγραμματίσει, ενώ η Alaska Airlines ακύρωσε 507, το 64% των πτήσεών της.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα ακύρωσε χθες 357 πτήσεις, το 63% των πτήσεων που επρόκειτο να αναχωρήσουν από αυτό.

Ακυρώθηκαν επίσης σχεδόν οι μισές πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, καθώς και το 70% των πτήσεων που θα αναχωρούσαν από το Πόρτλαντ, το 38% αυτών από το ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης, το 29% από το Ο' Χέαρ του Σικάγου και το 27% από τη Βοστώνη.

Το Σικάγο βρίσκεται κι αυτό αντιμέτωπο με επικίνδυνα ψυχρές θερμοκρασίες, καθώς πνέουν εκεί ψυχροί άνεμοι οι οποίοι φθάνουν τους -31 βαθμούς Κελσίου.?

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής που “καρφώθηκε” σε όχημα

Ρουμανία - Τροχαίο με λεωφορείο: Ο οδηγός, το GPS και οι ευθύνες για το δυστύχημα

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός: Βαριά πρόστιμα για τα επεισόδια στους “Ζωσιμάδες”