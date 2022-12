Πολιτική

Κάλαντα: Τσίπρας και Μπαζιάνα τα “άκουσαν” από πολιτιστικά σωματεία (εικόνες)

Ποιους υποδέχτηκαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας και η σύντροφος του Μπέτυ Μπαζιάνα.



Την Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά υποδέχτηκε το πρωί της Παραμονής Χριστουγέννων στην Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άκουσε από την Αδελφότητα τα κάλαντα, ενώ συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα.

Λίγο αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας υποδέχτηκε και Βορειοηπειρώτικους συλλόγους, οι οποίοι είπαν επίσης τα Κάλαντα και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.

Ο κ. Τσίπρας με τη σύντροφο του μοίρασαν και δέχτηκαν δώρα ενώ αντάλλαξαν και ευχές με τα μέλη των συλλόγων. «Πρώτη φορά ακούω τα κάλαντα σας, είναι πολύ ωραία, βέβαια έχετε παράδοση στις τέχνες στα Ιόνια νησιά», είπε ο κ. Τσίπρας αφότου άκουσε τα κάλαντα από την Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά. Στη συνέχεια τα μέλη του συλλόγου χόρεψαν παραδοσιακό κεφαλλονίτικο Μπάλο.

Το «καλήν εσπέραν άρχοντες» έψαλαν κατόπιν και τα μικρά παιδιά από τους Βορειοηπειρωτικούς Συλλόγους υπό την αιγίδα της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας - ΟΜΟΝΟΙΑ. Τα παιδιά χόρεψαν παραδοσιακό χορό υπό τον ήχο του κλαρίνου. Ο αντιπρόεδρος της Ομόνοιας έδωσε δώρο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μια πράσινη φανέλα του Πολιτιστικού Αθλητικού Ομίλου Φοινικαίων (Π.Α.Ο. Φοινικαίων) με το επίθετο του κ. Τσίπρα τυπωμένο και τον αριθμό 28.

