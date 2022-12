Πολιτική

Ακάρ: Οι Έλληνες δεν “έμαθαν” από την Μικρασιατική Καταστροφή

Σε απειλητικό τόνο οι αναφορές του Τούρκου ΥΕΘΑ για την Ελλάδα, την οποία κατηγόρησε ότι παρενοχλεί τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Τι είπε για το ΝΑΤΟ και την στάση του.

Νέα επίθεση - προειδοποίηση στην Ελλάδα από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, στην διάρκεια της ετήσιας ενημέρωσης των συντακτών από τον Χουλουσί Ακάρ, στην Άγκυρα.

«Παρά τη ρεαλιστική και ειλικρινή συμπεριφορά μας, η Ελλάδα δυστυχώς παρανόμως συνεχίζει τις προκλήσεις, κλιμακώνει την ένταση, τις επιθετικές ενέργειες και ρητορική της. Η Ελλάδα παρενόχλησε τα αεροπλάνα μας, που υπηρετούν σε προγραμματισμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, δύο φορές την τελευταία εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι όλοι οι σύμμαχοί μας έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων», είπε ο κ. Ακάρ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Τούρκος ΥΕΘΑ ανέφερε ακόμη ότι «αυτή η εχθρική της στάση δείχνει ξεκάθαρα ότι οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες του ΝΑΤΟ έχουν γίνει αλαζονικές σε σημείο θράσους. Ήρθε η ώρα για το ΝΑΤΟ να βάλει τέλος σε αυτή της συμπεριφορά. Έχει δοθεί η απαραίτητη απάντηση στις πάσης φύσεως άδικες και παράνομες ενέργειες της Ελλάδας στο διπλωματικό και πεδίο μέχρι τώρα και θα δοθεί και στο μέλλον».

«Όσοι θυσιάζουν τους πόρους της χώρας τους και την ευημερία του λαού τους για τα συμφέροντα άλλων χωρών και αυτοί που βασίζουν την πολιτική τους ύπαρξη στην εχθρότητα προς την Τουρκία, ξαναβρίσκονται στο προσκήνιο με τις προκλητικές τους ενέργειες και ρητορική. Ο γείτονάς μας, ο υγιής ελληνικός λαός, αυτους τους ξέρουμε και οι δύο πολύ καλά. Η προσδοκία μας είναι αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί να εγκαταλείψουν αμέσως τις ασυμβίβαστες και προκλητικές στάσεις τους για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς, να επικεντρωθούν στην επίλυση προβλημάτων μέσω του διαλόγου και να μάθουν από την ιστορία, ειδικά από όσα συνέβησαν στις 9 Σεπτεμβρίου 1922», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χουλουσί Ακάρ, υπενθυμίζοντας την Μικρασιατική Καταστροφή.

