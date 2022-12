Πολιτική

Μεταναστευτικό - Ερντογάν: Η Ελλάδα συμπεριφέρεται με κτηνώδη τρόπο

Σε εξαιρετικά σκληρή γλώσσα η νέα λεκτική επίθεση του «σουλτάνου» στην Ελλάδα και τη Δύση γενικότερα.

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας πραγματοποίησε ο Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «σε επίπεδο κτηνωδίας έφτασε η στάση Ελλάδας απέναντι στους μετανάστες», όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Αντί να βρεθεί λύση στην κρίση, εκδηλώθηκε με τη μορφή του κλεισίματος των μεταναστών πίσω από συρματοπλέγματα. Παρακολουθούμε με αηδία ότι όσοι αγνοούν τους καταπιεσμένους έξω από τα σύνορά τους, επιδεικνύουν τα πιο πρωτόγονα αντανακλαστικά φασισμού όταν πρόκειται για τη δική τους ασφάλεια και ευημερία» δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος και συνέχισε.

«Το προϊόν της νοσηρής αντίληψης απέναντι στους μουσουλμάνους και οι αρνητικές επιπτώσεις των κυμάτων μίσους συνεχίζονται σήμερα δίπλα μας. Η στάση της γείτονός μας στη Δύση Ελλάδας απέναντι στους μετανάστες έχει φτάσει πλέον στο επίπεδο της κτηνωδίας. Κάθε μέρα προστίθεται και μία νέα φρικαλεότητα, που ξεκινά από τη βύθιση σκαφών με πρόσφυγε στη μέση της θάλασσας μέχρι την απώθηση των μεταναστών με βασανιστήρια και ληστείες.

Επιπλέον, οι δυτικές χώρες δεν δείχνουν καμία ουσιαστική αντίδραση σε αυτή τη κακομαθημένη συμπεριφορά και τη σκληρότητα της Ελλάδας. Πέρα από μερικές καταδικαστικές δηλώσεις, δεν έχουμε δει καμία προσπάθεια να αποτραπεί αυτή η σκληρότητα και να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταπιεσμένων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των γυναικών. Είμαστε όλοι βαθιά θλιμμένοι από τη συνεχιζόμενη αδιαφορία μπροστά στις εικόνες ντροπής που συναντάμε στις προσφυγικές δομές, που θυμίζουν στρατόπεδα στα σύνορα».

