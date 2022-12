Κοινωνία

Κοσμηματοπωλεία: Πιάστηκε ο κλέφτης με το πατίνι που... άδειαζε τις προθήκες

Που και πως συνελήφθη ο άνδρας με την πλούσια δράση. Πως κατάφερνε να γλιστράει έξω από τα μαγαζιά, έχοντας αρπάξει κοσμήματα αξίας. Διψήφια τα χτυπήματα του, δεκάδες χιλιάαδες ευρώ η λεία του

Συνελήφθη ένας 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραττε κλοπές από κοσμηματοπωλεία με την μέθοδο της απασχόλησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πήγαινε και έφευγε απο τα κοσμηματοπωλεία με ένα... πατίνι!

Εξιχνιάσθηκαν 12 περιπτώσεις κλοπών σε κοσμηματοπωλεία και μία σε φαρμακείο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, χθες 23-12-2022 στην περιοχή του Κολωνακίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 41χρονος ημεδαπός, για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο μηνών διαπιστώθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας η διάπραξη κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης από κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής και κυρίως στο Κολωνάκι, στις οποίες ο δράστης προσποιούμενος τον πελάτη αφαιρούσε κοσμήματα δίχως να γίνεται αντιληπτός από τους υπαλλήλους και αποχωρούσε.

Την 22-12-2022 ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί σε κοσμηματοπωλείο στο Κολωνάκι, προσποιούμενος τον πελάτη και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσε πλήθος κοσμημάτων μεγάλης αξίας και αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτός από την υπάλληλο.

Κατόπιν αξιοποίησης ερευνητικών δεδομένων, ανωτέρω αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 41χρονο ως δράστη της ανωτέρω κλοπής. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του μάλιστα, είχε συσταθεί ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου προέβησαν άμεσα σε αναζητήσεις, εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο Κολωνάκι να επιβαίνει σε ηλεκτρικό πατίνι, έξω από κοσμηματοπωλείο προτού εισέλθει και προβεί σε κάποια έκνομη πράξη, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και συνελήφθη.

Ως προς τον τρόπο δράσης, εισερχόταν στα καταστήματα, προσποιούμενος τον πελάτη και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσε τα κοσμήματα και αποχωρούσε χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Στη συνέχεια, ο δράστης διοχέτευε τα κλοπιμαία σε ενεχυροδανειστήρια αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

Σε σωματική έρευνα που ενεργήθηκε στον 41χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και κοσμήματα, τα οποία όπως εξακριβώθηκε είχε αφαιρέσει από έτερο κοσμηματοπωλείο στην Αθήνα λίγο νωρίτερα την 23-12-2022.

Επίσης, κατασχέθηκε και το ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποιούσε ως μέσο μετάβασης και διαφυγής από τα σημεία των κλοπών.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας εξιχνιάσθηκαν 12 περιπτώσεις κλοπών με την ίδια μέθοδο σε κοσμηματοπωλεία σε Αθήνα, Κολωνάκι, Βριλήσσια, Νέα Σμύρνη, Πειραιά και μία περίπτωση κλοπής από φαρμακείο στην Αθήνα, απ’ όπου αφαίρεσε σακίδιο πλάτης.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος από την εγκληματική του δραστηριότητα, υπολογίζεται σε 62.610 ευρώ.

Επιπλέον, ο 41χρονος κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για παρόμοια αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή και άλλων δραστών συνεχίζεται».



