Ιταλία: κοσμηματοπώλης σκότωσε ληστές που μπήκαν στο μαγαζί του (βίντεο ντοκουμέντο)

Ο κοσμηματοπώλης καταδίωξε, πυροβόλησε και σκότωσε τους επίδοξους ληστές, που εισέβαλαν στο κατάστημά του, στο οποίο ήταν και η κόρη του.

Της Μαριέττας Ευαγγελοπούλου

Συγκλονίζουν οι σκηνές από βίντεο – ντοκουμέντο με απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο, που κατέληξε στον θάνατο δύο εκ των δραστών και στον τραυματισμό του τρίτου, από πυροβολισμούς που δέχθηκαν από τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου.

Προσποιούμενος τον πελάτη, ο ένας ληστής μιλά με την υπάλληλο του κοσμηματοπωλείου, όταν μπαίνει ο συνεργός του, τραβά όπλο και την απειλεί.

Οι δύο άνδρες δένουν τα χέρια της κοπέλας και μπαίνουν στο εργαστήριο, όπου βρίσκεται ο πατέρας της.

Το τρίτο μέλος της σπείρας εισέρχεται στο κατάστημα λίγη ώρα αργότερα.

Κάποια στιγμή, δίχως να τον καταλάβουν, ο κοσμηματοπώλης παίρνει ένα όπλο που είχε στο συρτάρι και τους απειλεί.

Οι δράστες επιχειρούν να φύγουν με την πολύτιμη λεία τους, όμως εκείνος τους καταδιώκει και ανοίγει πυρ εναντίον τους.

Δεν προλαβαίνουν να βάλουν μπροστά το αυτοκίνητο. Επιχειρούν να διαφύγουν πεζή, ενώ ο 67χρονος εξακολουθεί να τους κυνηγά και να τους πυροβολεί.

Ο κοσμηματοπώλης πιάνεται στα χέρια με έναν από αυτούς. Ενώ παλεύουν για λίγη ώρα, τελικά καταφέρνει να τον εξουδετερώσει, όταν εκείνος πάει να το σκάσει.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2021 και τώρα ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη εναντίον του, υποστηρίζοντας πως είχε ξεκάθαρη πρόθεση να σκοτώσει τους ληστές, υπερβαίνοντας ηθελημένα τα όρια της νόμιμης άμυνας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ιταλικών ΜΜΕ, ο κοσμηματοπώλης είπε στις Αρχές πως «δεν ήθελα να σκοτώσω, ήθελα να υπερασπιστώ την κόρη μου», ενώ όλη η τοπική κοινωνία και η οικογένεια του, υπερασπίζονται τον 67χρονο.

Το κοσμηματοπωλείο του 67χρονου είχε γίνει στόχος ληστών και τον Μάιο του 2015. Τότε οι ληστές, τον είχαν δέσει και τον είχαν χτυπήσει βάναυσα.

