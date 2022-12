Κόσμος

Ουκρανία: Νέο “λουτρό αίματος” στη Χερσώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο χτύπημα στην πολύπαθη περιοχή της Χερσώνας. Νεκροί και τραυματίες παραμονή των Χριστουγέννων.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 58 τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό στη Χερσώνα, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, καταγγέλλοντας μια αδικαιολόγητη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην πόλη αυτήν που ανακατέλαβαν πρόσφατα οι Ουκρανοί, μετά την αποχώρηση του ρωσικού στρατού.

Ένας φιλορώσος αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεση και ότι στόχος τους ήταν να επιρρίψουν την ευθύνη στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες όπου διακρίνονται καμένα αυτοκίνητα, σπασμένα τζάμια και πτώματα στους δρόμους. «Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πιθανότατα θα επισημάνουν αυτές τις φωτογραφίες ως ‘ευαίσθητο περιεχόμενο’. Αλλά δεν είναι ευαίσθητο περιεχόμενο. Είναι η καθημερινότητα της Ουκρανίας και των Ουκρανών», έγραψε. «Αυτές δεν είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι τρόμος, είναι δολοφονίες για εκφοβισμό και για ευχαρίστηση», πρόσθεσε.

Η Ρωσία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος αλλά όχι όλη την επαρχία της Χερσώνας. Ο τοπικός κυβερνήτης Γιαροσλάβ Γιανούσεβιτς, που έχει διοριστεί από το Κίεβο, είπε στην ουκρανική τηλεόραση ότι οι νεκροί έφτασαν τους 10.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο κυβερνήτης που διόρισε η Ρωσία, είπε ότι το Κίεβο διέταξε τον ουκρανικό στρατό να βομβαρδίσει την πόλη. «Πρόκειται για μια βδελυρή πρόκληση, με προφανή σκοπό να κατηγορηθούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», έγραψε στο Telegram.

Ο Γιούρι Σομπολέφσκι, ο αντιπρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, είπε ότι ένας πύραυλος έπεσε δίπλα σε ένα σουπερμάρκετ κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας. «Υπήρχαν πολίτες εκεί, ζούσαν τη ζωή τους, κοίταζαν τη δουλειά τους», είπε.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές από τη Χερσώνα από ανεξάρτητες πηγές.

Ένας σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, ο Κιρίλο Τιμοσένκο, είπε ότι η επίθεση προήλθε από ένα σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων Grad. Ένας άλλος σύμβουλος, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, επέκρινε εκείνους που ζητούν από το Κίεβο να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, υπενθυμίζοντας τους συνεχείς βομβαρδισμούς στις ουκρανικές υποδομές. «Θα θυμίσω σε εκείνους που προτείνουν να λάβουμε υπόψη μας τις (ρωσικές) ειρηνευτικές πρωτοβουλίες: αυτή τη στιγμή η Ρωσία ‘διαπραγματεύεται’, σκοτώνοντας τους πολίτες της Χερσώνας, σβήνοντας από τον χάρτη το Μπαχμούτ, καταστρέφοντας τα δίκτυα του Κιέβου και της Οδησού, βασανίζοντας πολίτες στη Μελιτόπολη. Η Ρωσία θέλει να σκοτώνει ατιμώρητα. Θα το επιτρέψουμε;» ανέφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής που “καρφώθηκε” σε όχημα