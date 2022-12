Life

Χριστούγεννα: Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ δίνει ευχές μέσω βίντεο

Συγκινητικό είναι το νέο βίντεο του μικρού μαχητή Παναγιώτη – Ραφαήλ, στο οποίο φαίνεται όρθιος να κοιτά τα δώρα του.

O μικρός ήρωας, που συγκίνησε όλους τους Έλληνες και ταξίδεψε στη Βοστώνη των ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυική ατροφία, εύχεται σε όλο τον κόσμο «Χρόνια πολλά και Καλά Χριστούγεννα».

Οι γονείς του μοιράστηκαν μέσω social media, το συγκεκριμένο βίντεο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο.

