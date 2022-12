Κόσμος

Κύπρος: Βρήκαν νεκρό το 10 μηνών μωρό τους

Τραγωδία με βρέφος στη Λάρνακα. Σοκ για τους γονείς και θλίψη για το μωράκι.

Νεκρό βρήκε ένα ζευγάρι το δέκα μηνών μωρό του, στη Λάρνακα, στην Κύπρο.

Η οικογένεια των αλλοδαπών ζούσε σε σκάφος ελλιμενισμένο στην Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια.

Στη 1:30 τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, οι γονείς βρήκαν το αγοράκι του χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι εφημερεύοντες γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή στο άτυχο αγοράκι για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες.

