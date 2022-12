Βασιλιάς Κάρολος: To πρώτο του χριστουγεννιάτικο διάγγελμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αναφορές στην θανούσα μητέρα του Βασίλισσα Ελισάβετ το χριστουγεννιάτικο διάγγελμα του νέου Βασιλιά της Βρετανίας.



O Βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος επικαλέστηκε τη θανούσα μητέρα Βασίλισσα Ελισάβετ στο πρώτο χριστουγεννιάτικο διάγγελμα του, ως μονάρχης προς το έθνος, μιλώντας για την πίστη του στον ανθρωπισμό σε μία περίοδο “μεγάλου άγχους και δυσκολιών”.

Ο Κάρολος είπε ότι μοιράζεται με “όλη του την καρδιά” την πίστη της μητέρας του στο Θεό και στο λαό. Ο ίδιος μιλούσε από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου αναπαύεται η θανούσα βασίλισσα, από το οποίο η Ελίζαμπεθ εκφώνησε το χριστουγεννιάτικο διάγγελμά της το 1999.

“Υπάρχει πίστη για να αγγίξει κάποιος την εξαιρετική ικανότητα του καθενός, με καλοσύνη και συμπάθεια, με τις ζωές των άλλων και τη λάμψη του φωτός στον κόσμο γύρω τους”, είπε ο Κάρολος.

“Christmas is a particularly poignant time for all of us who have lost loved ones.”



?? In The King's Christmas Broadcast, His Majesty reflects on Queen Elizabeth II's faith in people and thanks those who have given their time to help others. pic.twitter.com/8RFCq6Wk0G