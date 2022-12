Κόσμος

Αφγανιστάν: Αποχωρούν ΜΚΟ μετά την απαγόρευση εργασίας σε γυναίκες

Διακόπτουν τη δραστηριότητά τους στο Αφγανιστάν τρεις διεθνείς ΜΚΟ που εργάζονταν στη χώρα, αντιδρώντας στο «εμπάργκο» των Ταλιμπάν στις γυναίκες.

Τρεις ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν τη δραστηριότητά τους στο Αφγανιστάν, μετά την απόφαση των Ταλιμπάν να απαγορεύσουν στις γυναίκες να εργάζονται σε τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, η Save the Children, το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και η CARE International ανέφεραν σήμερα το απόγευμα ότι σταματούν τη δράση τους στο Αφγανιστάν εν αναμονή «διευκρινίσεων» σχετικά με την απόφαση που έλαβαν οι Ταλιμπάν.

«Αναστέλλουμε τα προγράμματά μας, ζητώντας άνδρες και γυναίκες να μπορούν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο την παροχή βοήθειας ώστε να σώσουμε ζωές στο Αφγανιστάν», εξήγησαν.

Λίγο νωρίτερα, η διεθνής οργάνωση αρωγής AfghanAid ανακοίνωσε επίσης ότι διακόπτει τη δραστηριότητά της και είναι σε διαβουλεύσεις με άλλες ΜΚΟ.

Το πρωί, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών και δεκάδων ΜΚΟ συνεδρίασαν για να συζητήσουν ποια βήματα θα ακολουθήσουν αφού οι Ταλιμπάν διέταξαν τις οργανώσεις αυτές να σταματήσουν να εργάζονται με γυναίκες.

Στην επιστολή του προς τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, το απόγευμα του Σαββάτου, το υπουργείο Οικονομίας του Αφγανιστάν ανέφερε ότι έλαβε αυτήν την απόφαση έπειτα από «σοβαρές καταγγελίες» ότι οι εργαζόμενες στις ΜΚΟ δεν τηρούσαν τον ενδυματολογικό κώδικα, δηλαδή δεν φορούσαν το «ισλαμικό χιτζάμπ».

«Ουδέποτε μας ενημέρωσαν για κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την ενδυμασία των γυναικών», σχολίασε η υπεύθυνη μιας οργάνωσης σήμερα.

Εκατομμύρια Αφγανοί εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνουν οι ξένοι δωρητές μέσω ενός μεγάλου δικτύου μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες οργανώσεις, πάνω από το 50% των 38 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια για να βγάλει τον σκληρό χειμώνα.

Δεκάδες οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε απομονωμένες περιοχές του Αφγανιστάν και πολλοί από τους εργαζόμενους τους είναι γυναίκες. «Είμαστε 15 άτομα στην οικογένειά μου και εγώ είμαι το μοναδικό στήριγμα, αν χάσω τη δουλειά μου η οικογένειά μου θα πεθάνει από την πείνα», είπε μια 24χρονη που εργάζεται σε μια ΜΚΟ την Καμπούλ. «Ενώ εσείς (σ.σ. στη Δύση) γιορτάζετε την Πρωτοχρονιά, το Αφγανιστάν μετατράπηκε σε κόλαση για τις γυναίκες», πρόσθεσε.

