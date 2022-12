Πολιτική

Ουκρανία - Μεντβέντεφ: Τα πυρηνικά όπλα αποτρέπουν την γενίκευση του πολέμου

Τι είπε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας και τα σχέδια της Δύσης για την κήρυξη πολέμου στην Ρωσία.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο και το δόγμα της Μόσχας για τη χρήση του σε περίπτωση που απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι οι μόνοι λόγοι που αποτρέπουν τη Δύση από το να κηρύξει τον πόλεμο σε βάρος της Ρωσίας, υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος της χώρας Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υπογραμμίζει πως η Μόσχα θα συνεχίσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία έως ότου απομακρυνθεί από την εξουσία το «αηδιαστικό, σχεδόν φασιστικό καθεστώς» στο Κίεβο και αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως η χώρα.

Από την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά το Κίεβο και οι δυτικοί υποστηρικτές του έχουν αρνηθεί τον διάλογο.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είχε θεωρηθεί φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής κατά την προεδρική θητεία του (2008-2012), είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Καταγγέλλει τακτικά τη Δύση, την οποία κατηγορεί ότι φιλοδοξεί να διαλύσει τη Ρωσία προς όφελος της Ουκρανίας.

«Είναι έτοιμη η Δύση να εξαπολύσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας, ακόμη και με τη χρήση πυρηνικών, καθοδηγούμενη από το Κίεβο;» διερωτάται ο Μενβέντεφ σε άρθρο 4.500 λέξεων που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta.

«Το μοναδικό πράγμα που εμποδίζει τους εχθρούς μας σήμερα είναι ότι έχουν καταλάβει πως η κυβέρνηση της Ρωσίας καθοδηγείται από τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής για την πυρηνική αποτροπή. Και σε περίπτωση που προκύψει πραγματική απειλή, θα αναλάβει δράση εναντίον τους», υπογραμμίζει.

Ο πρόεδρος Πούτιν και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι το αμυντικό δόγμα της Ρωσίας υπαγορεύει ότι τα πυρηνικά όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, με σχεδόν 6.000 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο ρώσος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου, επιμένοντας ωστόσο ότι η Μόσχα «δεν έχει τρελαθεί» και ότι εξακολουθεί να θεωρεί το πυρηνικό οπλοστάσιό της μόνο ως καθαρά αμυντικό, αποτρεπτικό μέσο.

«Η Δύση ισορροπεί ανάμεσα στη διακαή επιθυμία της να ταπεινώσει, να προσβάλει, να διαμελίσει και να καταστρέψει τη Ρωσία όσο το δυνατόν περισσότερο, και τη βούληση να αποφύγει μια πυρηνική Αποκάλυψη», υποστηρίζει ο Μεντβέντεφ.

Εάν η Ρωσία δεν λάβει τις εγγυήσεις ασφαλείας που απαιτεί, ανέφερε, «ο κόσμος θα παρασύρεται διαρκώς προς το χείλος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και της πυρηνικής καταστροφής. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε αυτό».

Ο Μεντβέντεφ σημείωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ξεχάσει για μερικά, ίσως και δεκαετίες, τους δεσμούς με τη Δύση και να επικεντρωθεί στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο.

