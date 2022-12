Κόσμος

Σερβία: Διαρροή αμμωνίας από εκτροχιασμό τρένου (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης, αρκετοί εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε η ευρύτερη περιοχή.

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Πίροτ, στη νοτιοανατολική Σερβία, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμωνίας από ένα βαγόνι.

A freight train carrying ammonia gas derailed in Pirot, in eastern Serbia. As a result, a high concentration of the gas was released and dozens of people were hospitalized with poisoning symptoms there was ammonia in 20 wagons and ammonia leaked from two wagons. pic.twitter.com/LitQnckMNC — Anonymous ?????????????? (@Doemela_X) December 25, 2022

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βλάνταν Βάσιτς, ο οποίος συμπλήρωσε ότι επτά εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Νις.

Τόνισε ότι ένα τμήμα του Πίροτ -- μιας πόλης περίπου 60.000 κατοίκων -- κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω της διασποράς μεγάλης ποσότητας αμμωνίας στην ατμόσφαιρα.

Pirot, Serbia: A train accident lead to ammoniac leaking and brought over 50 people to hospital due to poisoning. Ammoniac is in the air and the river Nisava. The highway is closed. As will be schools tomorrow.

Nobody will be responsible for this. State capture in practice. https://t.co/msCQvHHhaZ pic.twitter.com/GKeyOEgSOm — Aleksandra Tomanic (@AleksTomanic) December 25, 2022

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά σε αρκετούς δρόμους, αφού οι αρχές έχουν αποκλείσει μια ζώνη τεσσάρων χιλιομέτρων γύρω από τον τόπο του σιδηροδρομικού ατυχήματος.

Τα 20 βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε μετέφεραν τοξικά υλικά από τη γειτονική Βουλγαρία, σύμφωνα με την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία για τη μεταφορά εμπορευμάτων Srbija Kargo.

