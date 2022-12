Κοινωνία

Μέσα μεταφοράς: πως θα κινηθούν σήμερα, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Με τροποιποιήσεις στα ωράρια λειτουργίας και στην συχνότητα των δρομολογίων, θα εκτελεστεί το μεταφορικό έργο σε Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ.

Με αλλαγές στις συχνότητα των δρομολογίων σε σχέση με τις καθημερινές θα κινηθούν σήμερα (26/12), δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων, τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα:

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν όπως τις Κυριακές και τις αργίες

Οι συρμοί του ΗΣΑΠ έχουν ξεκινήσει από τις 5:30 τα ξημερώματα και θα αποσυρθούν στις 23:30 και θα διέρχονται από τους σταθμούς με συχνότητα 15 λεπτών

Οι συρμοί του Μετρό στη γραμμή 2 θα κινούνται με συχνότητα ανά 7? μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 10? τις υπόλοιπες ώρες

Οι συρμοί του Μετρό στη γραμμή 3 θα κινούνται με συχνότητα ανά 7? μεταξύ 9:00 – 17:00 και ανά 9? τις υπόλοιπες ώρες

Οι συρμοί του Τραμ θα διέρχονται με συχνότητα ανά 12 λεπτά μέχρι τις 10 το βράδυ και ανά 15 λεπτά μετά τις 10 το βράδυ

Τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς θα επανέλθουν στις φυσιολογικές συχνότητές τους από αύριο, Τρίτη (27/12) ενώ νέες τροποιποιήσεις θα εφαρμοστούν το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 και την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023.





