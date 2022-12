Κοινωνία

Μέσα μεταφοράς: Τα δρομολόγια για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια

Με τροποποιήσεις στην συχνότητα των δρομολογίων και στους χρόνους ολοκλήρωσης του μεταφορικού έργου ορισμένες ημέρες, θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έως και την ημέρα των Φώτων.

Αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, όπως κάθε χρόνο, τις μέρες των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2022 καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2023, τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα κινούνται με δρομολόγια Κυριακής και αργιών.Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τρόλεϊ αφμοδιότητας ΟΣΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, τα Λεωφορεία θα βρίσκονται στα αμαξοστάσια ως τις 23:00. Ως εκ τούτου τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινήσουν από τις αφετηρίες μεταξύ 21:00-22:00. Τα λεωφορεία Express του Αεροδρομίου θα πραγματοποιούν δρομολόγια όλο το βράδυ χωρίς διακοπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΑΣΑ στο 11185 και να ενημερώνονται για τα δρομολόγια Λεωφορείων και Τρόλεϊ στην εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Γραμμή 1 Μετρό (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος - ΗΣΑΠ)

Τις επόμενες μέρες θα ισχύουν ειδικά δρομολόγια για τη γραμμή του ΗΣΑΠ, ως εξής:

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022 : Μεταξύ 5:30 - 23:30 τα δρομολόγια ανά 10,5' ενώ τις υπόλοιπες ώρες ανά 15'.

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 : Μεταξύ 5:30 - 23:00 τα δρομολόγια ανά 10,5' . Τα δρομολόγια θα σταματήσουν γύρω στις 23:00.

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023: Μεταξύ 5:30 - 23:30 δρομολόγια ανά 10,5' και τις υπόλοιπες ώρες ανά 15'

Μεταξύ 5:30 - 23:30 δρομολόγια ανά 10,5' και τις υπόλοιπες ώρες ανά 15' Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023: Μεταξύ 5:30 - 22:30 δρομολόγια ανά 7,5' και τις υπόλοιπες ώρες ανά 11,5' - 15'

Μεταξύ 5:30 - 22:30 δρομολόγια ανά 7,5' και τις υπόλοιπες ώρες ανά 11,5' - 15' Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Μεταξύ 5:30 - 23:30 δρομολόγια ανά 10,5' και τις υπόλοιπες ώρες ανά 15'

Γραμμή 2 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 2 του Μετρό τις επόμενες μέρες:

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες (ανά 15' μεταξύ 00:20 - 1:30 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας)

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες

Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες. Τα δρομολόγια θα σταματήσουν γύρω στις 23:00.

Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες. Τα δρομολόγια θα σταματήσουν γύρω στις 23:00. Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες

Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 5' μεταξύ 6:00 - 17:30, ανά 6' μεταξύ 17:30-20:30, ανά 7' μεταξύ 20:30-22:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες

Δρομολόγια ανά 5' μεταξύ 6:00 - 17:30, ανά 6' μεταξύ 17:30-20:30, ανά 7' μεταξύ 20:30-22:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10' τις υπόλοιπες ώρες (ανά 15' μεταξύ 00:20 - 1:30 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας).

Γραμμή 3 Μετρό

Τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του Μετρό θα έχουν ως εξής:

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες (ανά 15' μεταξύ 00:20 - 1:30 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας)

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες

Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες. Τα δρομολόγια θα σταματήσουν γύρω στις 23:00.

Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες. Τα δρομολόγια θα σταματήσουν γύρω στις 23:00. Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες

Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 5' μεταξύ 6:00 - 17:30, ανά 6' μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7' μεταξύ 20:00-22:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες

Δρομολόγια ανά 5' μεταξύ 6:00 - 17:30, ανά 6' μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7' μεταξύ 20:00-22:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 7' μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9' τις υπόλοιπες ώρες (ανά 15' μεταξύ 00:20 - 1:30 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας).

Τα δρομολόγια του Αεροδρομίου δεν θα αλλάξουν κατά τις παραπάνω μέρες, μόνο την παραμονή Πρωτοχρονιάς θα ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Τραμ

Οι συχνότητες δρομολογίων του Τραμ τις μέρες των γιορτών:

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 12' ως τις 22:00, ανά 15' μεταξύ 22:00 - 00:30 και ανά 25' μεταξύ 00:30 - 1:40 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 12' ως τις 22:00, ανά 15' μετά τις 22:00

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022: Δρομολόγια ανά 12' ως τις 22:00, ανά 15' μετά τις 22:00. Τα δρομολόγια θα σταματήσουν γύρω στις 23:00.

Δρομολόγια ανά 12' ως τις 22:00, ανά 15' μετά τις 22:00. Τα δρομολόγια θα σταματήσουν γύρω στις 23:00. Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12' ως τις 22:00, ανά 15' μετά τις 22:00.

Δρομολόγια ανά 12' ως τις 22:00, ανά 15' μετά τις 22:00. Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 10' μεταξύ 7:00 - 19:00, ανά 12' τις υπόλοιπες ώρες ως τις 22:00 και ανά 15' μετά τις 22:00

Δρομολόγια ανά 10' μεταξύ 7:00 - 19:00, ανά 12' τις υπόλοιπες ώρες ως τις 22:00 και ανά 15' μετά τις 22:00 Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023: Δρομολόγια ανά 12' από 5:30 - 22:00, ανά 15' μεταξύ 22:00 - 00:30 και ανά 25' μεταξύ 00:30 - 1:40 κατά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας.