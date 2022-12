Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Μέχρι πότε έχουν διορία οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα παιδιού του 2022.

Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού - Α21 προκειμένου οι πολίτες να υποβάλλουν την αίτηση τους για το 2022.

Η πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά στις 15-1-2023 και ώρα 23:59.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλλει αίτηση Α21 για το έτος 2022 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν τη δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν οριστικοποίησαν την υποβολή της.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou.

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2023.

