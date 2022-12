Κοινωνία

Πικέρμι: διαρρήκτες “σήκωσαν” χρηματοκιβώτιο με μετρητά και ρολόγια

Πως κινήθηκαν οι δράστες. Τι αναφέρει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ότι είχε “σιγουρέψει” στο χρηματοκιβώτιο που πήραν μαζί τους οι κακοποιοί.

Διάρρηξη σημειώθηκε σε μονοκατοικία στην οδό Έλλης, στο Πικέρμι, με τους δράστες να φεύγουν με λεία δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Οι διαρρήκτες παραβίασαν παράθυρο του σπιτιού και αφού έκαναν «φύλλο και φτερό» όλους τους χώρους, κατευθύνθηκαν στο υπνοδωμάτιο.

Εκεί, εντόπισαν ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο αφαίρεσαν και πήραν μαζί τους, φέυγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας, το χρηματοκιβώτιο περιείχε 10.000 ευρώ, 4 ρολόγια μάρκας Rolex και κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής χρηματικής αξίας.

Οι ένοικοι του σπιτιού απουσίαζαν την ώρα της διάρρηξης.

Όταν επέστρεψαν και διαπίστωσαν τι είχε συμβεί, αμέσως ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Α.Τ. Ραφήνας – Πικερμίου που διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

