Άρης - Κολοσσός: Απόδραση με νίκη για τους Ροδίτες από το Αλεξάνδρειο

Ο Κολοσσός πέρασε νικηφόρα από την κατάμεστη έδρα του Άρη.

Την πρώτη εκτός έδρας νίκη του πανηγύρισε στην Basket League ο Κολοσσός Ρόδου την τρέχουσα σεζόν, επικρατώντας του Άρη, με 74-68, για τη 10η αγωνιστική. Οι Κατσίβελης και Ντίξον σημείωσαν από 19 πόντους έκαστος για τους Ροδίτες. Ο Άρης ακολουθούσε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, κατάφερνε να μειώνει στο -3, αλλά την κρίσιμη στιγμή τα μεγάλα σουτ των παικτών του Ηλία Παπαθεοδώρου έλεγαν «όχι» στους Θεσσαλονικείς. Οι Χάγκινς (13π.), Γκούνγουιν (12π.) και Σανόγκο (12π.) ήταν διψήφιοι από πλευράς Άρη. Η ομάδα της Ρόδου έφτασε τους 13 βαθμούς σε 9 αγώνες (4-5), ενώ αυτή της Θεσσαλονίκης μετρά πλέον 16 βαθμούς, με ρεκόρ 6-4, σε 10 αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 32-35, 46-49, 68-74

Μετά τα πρώτα... διερευνητικά λεπτά, ο Κολοσσός με τρίποντα κατάφερε να ξεφύγει για το +12, (10-22), χάρη σε σερί 14-0. Το buzzer beater τρίποντο του Χάγκινς επέτρεψε στον Άρη να μειώσει σε 13-22, το οποίο ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου. Με τον Κατσίβελη σε καλή μέρα, οι Ροδίτες διατηρούσαν μια διαφορά 10 πόντων στη 2η περίοδο, αλλά στα τρία τελευταία λεπτά μέχρι το ημίχρονο, οι Θεσσαλονικείς πίεσαν στην άμυνα για να μειώσουν στο -3 (32-35).

Ο Άρης προσπέρασε με 36-35 με λέι απ του Γκούντγουιν, αλλά ο Κολοσσός από τρίποντα των Ντίξον και Όζμπορν ανέκτησε το προβάδισμα (41-47). Οι Χάγκινς και Σανόγκο μείωσαν στον πόντο για τους γηπεδούχους (46-47) και ο Τιγκ διαμόρφωσε το σκορ της 3ης περιόδου (46-49) με λέι απ. Οι Γκούνγουϊν και Χάγκινς με διαδοχικά λέι απ έκαστος έφεραν και πάλι τον Άρη στο -3 (59-62) με εναπομείναντα χρόνο 1:33΄΄, αλλά τα τρίποντα από Ντίξον και Κατσίβελη έφεραν τον Άρη στο +7 (61-68), στο 39ο λεπτό. Οι Σανόγκο, Χάγκινς και Τολιόπουλος έδωσαν λύσεις στον Άρη, όμως η ευστοχία των Κατσίβελη και Ντίξον από τη γραμμή των βολών απέτρεψε την ανατροπή για τους Θεσσαλονικείς.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Καρπάνος, Κωνσταντινίδου

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρχλερ 6 (2), Γκούντγουιν 12, Τολιόπουλος 9 (1), Ντι Νότε 9, Νετζίπογλου, Μήτρου-Λονγκ 1, Σανόγκο 12 (3), Σχίζας, Καββαδάς 6, Φίλλιος, Σιδηροηλίας, Χάγκινς 13 (1)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Όζμπορν 8 (2), Ντίξον 19 (3), Χατζηδάκης 6, Κατσίβελης 19 (2), Ιορδάνου, Κένταλ 5 (1), Μορέιρα 5, Χρυσικόπουλος 4, Κόφεϊ, Τιγκ 8

