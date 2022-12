Πολιτική

Σιμόπουλος: Πέταξαν μπογιές στο σπίτι του βουλευτή (εικόνες)

Στόχος αντιεξουσιαστών έγινε το σπίτι του βουλευτή της ΝΔ. Η δήλωση - απάντηση του Στράτου Σιμόπουλου.



Επίθεση από μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου με μπογιές και συνθήματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε πως δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος.

Την ευθύνη της «επίθεσης» ανέλαβε με ανακοίνωσή της η συλλογικότητα Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης σε ένδειξη αλληλεγγύης για τον απεργό πείνας Θάνο Χατζηαγγέλλου.

«Πρωί-πρωί σήμερα, αντί για κάλαντα, δέχθηκα «Χριστουγεννιάτικη» επίσκεψη με μπογιές, στο σπίτι μου μάλιστα, από μέλη της αυτοαποκαλούμενης Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης, που ανέλαβε την ευθύνη με μία προκήρυξη-επίθεση στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία, την οποία και υπηρετώ με συνέπεια, δεν τρομοκρατείται και προσωπικά δεν πτοούμαι», αναφέρει σε δήλωση του ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος.

Σε ανακοίνωση της η ΝΔ αναφέρει ότι «οι θρασύδειλες επιθέσεις τραμπούκων κατά βουλευτών, στελεχών και οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Σήμερα, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, σειρά είχε το σπίτι του Βουλευτή Α Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου. Ας μη ματαιοπονούν. Η απάντηση είναι ίδια. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Κανείς δεν τρομοκρατείται».

