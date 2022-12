Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός 15χρονου - Διαμαντάρας: Ήταν πράξη μιμητισμού, δεν υπήρχε οπαδική διαμάχη (βίντεο)

Του Κώστα Τάτση

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν, οι δύο από τους συνολικά έξι ανήλικους, που έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί, για τον ομαδικό βιασμό του 15χρονου στο Ίλιον.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, ενός από τους κατηγορούμενους, υποστηρίζει στον ΑΝΤ1, ότι πρόκειται για πράξη μιμητισμού.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές Αρχές έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν εξονυχιστικά δύο βίντεο με δύο χαρακτηριστικές φράσεις συνθήματα.

Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο ενός από τους ανήλικους κατηγορουμένους οι φράσεις αυτές δεν παραπέμπουν σε σεξουαλικό πειραματισμό, όπως υποστήριξαν οι τέσσερις ανήλικοι που απολογήθηκαν το Σάββατο.

«Τα παιδιά γελάνε και την ώρα που γίνεται αυτή η αποτρόπαια πράξη φωνάζουν δυο συνθήματα το ένα είναι «Κάτω Πατήσια ρε» και το άλλο είναι «Δυτική αλητεία». Αυτή η αποτρόπαια πράξη δεν έγινε στα πλαίσια μιας οπαδικής διαμάχης. Θεωρώ ότι είναι ένας μιμητισμός των παιδιών και τίποτα παραπάνω», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μανώλης Διαμαντάρας, δικηγόρος ενός εκ των κατηγορούμενων.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένουν να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης έξι ανηλίκων, προκειμένου να τους οδηγήσουν στην Δικαιοσύνη. Πρόκειται για δυο αγόρια και τέσσερα κορίτσια.

«Δεν θεωρώ ότι εκείνη την ώρα που μπήκαν σε αυτήν την κατάσταση και έπραξαν όπως έπραξαν αυτό το πράγμα το άσχημο, θεωρώ ότι δεν είχαν συναίσθηση ότι αυτό το πράγμα που κάνουν είναι βιασμός δεν το εξέλαβαν δηλαδή ως έτσι για αυτό και λένε τα συνθήματα», ανέφερε ακόμα στον ΑΝΤ1 ο κ. Διαμαντάρας.

