Πολιτική

Ερντογάν: Το “Fatih” εντόπισε νέο απόθεμα φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι ο στόχος της χώρας είναι να ανεξαρτητοποιηθεί από το ξένο πετρέλαιο και φυσικό αέριο το συντομότερο δυνατόν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την ανακάλυψη άλλων 58 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Το γεωτρύπανο Fatih ανακάλυψε 58 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, σε βάθος 3.023 μέτρων κάτω από τη θάλασσα, στο οικόπεδο Τσαϊτζούμα 1» ανέφερε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Επισημαίνοντας ότι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα ανέρχονται συνολικά σε 710 δισεκ. κυβικά μέτρα, με εμπορική αξία 1 τρισεκ. δολαρίων, ο Ερντογάν είπε ότι ο στόχος της χώρας είναι να ανεξαρτητοποιηθεί από το ξένο πετρέλαιο και φυσικό αέριο το συντομότερο δυνατόν.

«Οι νέες γεωτρήσεις μας θα ανοίξουν τον δρόμο για παρόμοιες σε άλλα, γειτονικά οικόπεδα. Θα ξεκινήσουμε νέες γεωτρήσεις όσο το δυνατόν συντομότερα», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πελέ: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του

“Qatar Gate” – Εύα Καϊλή: Μοναχικά Χριστούγεννα στις φυλακές του Χάρεν

Φάρσαλα: Βρήκε νεκρό τον πατέρα του στο σπίτι τους