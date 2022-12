Υγεία - Περιβάλλον

Άγιος Νικόλαος: Θρήνος για την 16χρονη Πελαγία

Θρήνος στο σχολείο και σε όλη την τοπική κοινωνία, για το παιδί που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή.

Σε κλίμα συγκίνησης τελέσθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Δεκεμβρίου, η κηδεία της 16χρονης Πελαγίας-Γεωργίας Καλύβα που έφυγε από τη ζωή τόσο νωρίς.

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά το κορίτσι, στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στον Άγιο Νικόλαο.

Η κοινωνία του Αγίου Νικολάου έχει βυθιστεί στο πένθος, μετά το χαμό του κοριτσιού, που έδωσε γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το 2ο Γενικό Λύκειο του Αγίου Νικολάου με ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της 16χρονης:

1)Εκφράζει βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της και προσεύχεται ολόψυχα ο Θεός να τους δίνει δύναμη και κουράγιο

2)Θα παρευρεθεί στην εξόδιο ακολουθία

3)Θα τιμήσει τη μνήμη της με στεφάνι

4)Με το άνοιγμα των σχολείων θα καταθέσει πρόταση για ενίσχυση φορέων που δραστηριοποιούνται στη στήριξη παιδιών με καρκίνο ύστερα από συνεννόηση και με την οικογένεια.

Αγαπημένη μας μαθήτρια,

«Στο ταξίδι που σε πάει

Ο μαύρος καβαλάρης

Κοίταξε απ’ το χέρι του

Τίποτε να μην πάρεις

Κι όπως είσαι ανάλαφρο

Μικρό, σαν χελιδόνι,

Κοίταξε και γέλασε

Της νύχτας το σουλτάνο,

γλίστρησε σιγά κρυφά

και πέταξε εδώ πάνω… (Κωστής Παλαμάς).

