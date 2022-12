Life

Γουίτνεϊ Χιούστον: “Πάλευε με τον εθισμό σε όλη τη ζωή της”

Ένας από τους στενότερους συνεργάτες της μουσικού και ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που την είδαν μίλησε για εκείνη.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον (Whitney Houston) πάλευε με τους εθισμούς της μέχρι το θάνατό της.

Ο μουσικός παραγωγός και φίλος της τραγουδίστριας Κλάιβ Ντέιβις (Clive Davis), ο οποίος υπέγραψε για πρώτη φορά δισκογραφική συμφωνία μαζί της όταν ήταν 20 ετών και δούλεψε με την Γουίτνεϊ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, είπε σε συνέντευξή του στο Page Six ότι σοκαρίστηκε με την είδηση του θανάτου της το 2012 .

«Ήμουν μαζί της 48 ώρες πριν από το θάνατό της», μοιράστηκε ο Ντέιβις σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Page Six, προσθέτοντας: «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα πέθαινε δύο μέρες αργότερα».

Η Χιούστον, η οποία πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά σε όλη της τη ζωή, βρίσκονταν σε διαδικασία αποτοξίνωσης. «Μου έδειχνε τι είχε κάνει στην αποτοξίνωση», εξήγησε ο 90χρονος παραγωγός δίσκων. «Πώς είχε κόψει το κάπνισμα, πώς είχε καθαρίσει το λαιμό της από τη νικοτίνη. Και ήθελε να αρχίσει να πηγαίνει στο στούντιο… Δεν θα πίστευα ποτέ 48 ώρες πριν από τον θάνατό της, ότι θα συνέβαινε, ότι θα υπήρχε εκείνο το φρικτό, πρόωρο τέλος στη ζωή της».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «εκείνη την περίοδο έκανε μια γενναία προσπάθεια να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και να γίνει και πάλι ο εαυτός της».

Η Γουίτνεϊ Χιούστον βρέθηκε αναίσθητη σε σουίτα του Beverly Hilton, μέσα στη μπανιέρα στις 11 Φεβρουαρίου 2012. Το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο θάνατός της ήταν τυχαίος και προκλήθηκε από πνιγμό και τις «επιπτώσεις της αθηροσκληρωτικής καρδιακής νόσου και της χρήσης κοκαΐνης». Τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης βρήκαν διάφορες φαρμακευτικές ουσίες στο αίμα της.

