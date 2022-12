Πολιτική

Βορίδης: Εκλογές με καταλόγους από την νέα απογραφή

Τι είπε ο Υπ. Εσωτερικών για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Γιατί χαρακτήρισε κρίσιμη την πρώτη κάλπη. Τι εκτίμησε για την αυτοδυναμία της ΝΔ. Τι απάντησε στις διαμαρτυρίες ηθοποιών για το Προσοντολόγιο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Τρίτη ο Μάκης Βορίδης.

Ερωτηθείς για τις προβλέψεις που έκανε προ ημερών αναφορικά με τις ημερομηνίες των εκλογών, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «εκείνο το οποίο είπα ότι είναι πως προφανώς είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της κυβέρνησης, ότι ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει τον χρόνο των εκλογών και ότι οι εκλογές έχουν μια ιδιαιτερότητα και χρειάζονται περισσότερο χρόνο γιατί είναι διπλές εκλογές και πρέπει επομένως να υπάρχει μεγαλύτερο διάστημα διαθέσιμο. Ο ελάχιστος χρόνος που προβλέπεται, από την διάλυση της Βουλής για την προκήρυξη εκλογών, είναι 29 ημέρες. Εγώ παρακολούθησα τα σενάρια του δημοσιογράφου και βγήκε η ημερομηνία για αρχές Απριλίου».

Απαντώντας σε ερώτημα για την παρατεταμένη εκλογολογία και τις επιπτώσεις της στην λειτουργία της κυβέρνησης, ο κ. Βορίδης απάντησε πως «δεν υπάρχει επιβράδυνση του κυβερνητικού έργου, αλλά το αντίθετο».

Σχετικά με το εάν θα ισχύσουν τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής ή οι εκλογές θα γίνουν με βάση την απογραφή του 2011, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι «η τελευταία απογραφική πράξη έγινε τέλος Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου. Το Σύνταγμα λέει έναν χρόνο μετά από την τελευταία απογραφική πράξη μπορούν να γίνουν εκλογές με τους νέους εκλογικούς λόγους. Η ΕΛΣΤΑΤ ετοιμάζει το Προεδρικό Διάταγμα. Αν βγει μέσα στο 2022, η Κυβέρνηση έχει ένα δίμηνο δυνητικά για να αποφασίσει εάν θα γίνουν εκλογές με τους παλιούς ή με τους νέους καταλόγους. Εγώ για να το τελειώνουμε, σας λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν με τους νέους εκλογικούς καταλόγους, βάσει της νέας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ».

Αναφορικά με το αποτέλεσμα των εκλογών, εκτίμησε ως «Λογικό παρακολούθημα, λογική συνέπεια μιας συγκεκριμένης εξέλιξης, ειδικά εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, είναι η αυτοδυναμία της ΝΔ».

«Η άποψη μας είναι ότι οι πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική είναι οι κρίσιμες, γιατί θα καθορίσουν τρία πράγματα που θα καθορίσουν και τις δεύτερες εκλογές: το πρώτο κόμμα, την διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα και εάν αυτή ανατρέπεται, αλλά και το πόσο κοντά θα βρίσκεται το πρώτο κόμμα από την αυτοδυναμία. Οι πολίτες δεν πρέπει να τις αντιμετωπίσουν ως “χαλαρές” τις πρώτες εκλογές», τόνισε ο κ. Βορίδης.

Σχετικά με την συμμετοχή των απόδημων, που για πρώτη φορά θα έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Υπ. Εσωτερικών εξέφρασε τον προβληματισμό του, λέγοντας ότι «Οι αιτήσεις που έχουν γίνει είναι κοντά στις 3.500, έχουν εγκριθεί 2.600-2.700 από αυτές. Θα γίνει εκ νέου μια εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων του εξωτερικού καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές, Όμως, είναι μικροί οι αριθμοί, εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες σκέψεις».

Για το θέμα των διαμαρτυριών από ηθοποιούς σχετικά με το Προσοντοολόγιο, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι «εξεδόθη ένα Προεδρικό Διάταγμα, που είχε να αλλάξει από το 2002. Είχαμε καταλήξει να έχουμε 2.500 κλάδους στις 4 εκπαιδευτικές κατηγορίες για να γίνουν προσλήψεις στο Δημόσιο. Κάναμε κολοσσιαία εργασία για να μειωθούν σε 500. Γιατί έκαναν φασαρία οι ηθοποιοί. Δεν άλλαξε κάτι για όσους προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, δεν έχει αλλάξει κάτι για όσους έχουν προσληφθεί έως το 2003, δεν αλλάζει κάτι για όσους θέλουν να κάνουν κάτι στο Δημόσιο από το 2003 και μετά. Ο νόμος είναι παλιότερος από το Υπ. Παιδείας, αλλά θυμήθηκαν και διαμαρτύρονται τώρα για το Προσοντολόγιο, που όμως τους αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο που τους αντιμετωπίζει εδώ και 20 χρόνια. Είναι θεαματική η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ».

