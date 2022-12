Πολιτική

Εκλογές - Βορίδης: οι πιθανές ημερομηνίες για πρώτες και δεύτερες κάλπες

Τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών για την υπόθεση της Εύας Καϊλή και τον διαγωνισμό για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

«Να υπολογίσετε ένα καθαρό διάστημα δύο μηνών από την χρονική στιγμή που αποφασίζει ο πρωθυπουργός να διαλύσει την Βουλή για την όλη διαδικασία. Ένα ενδεχόμενο είναι πριν από το Πάσχα, να είναι η πρώτη κάλπη και πριν τις πανελλαδικές η δεύτερη», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης σχετικά με τις επικείμενες εκλογές και τις ημερομηνία αυτών.

Μιλώντας στo Mega, σχετικά με την υπόθεση της Εύας Καϊλή και την απόφαση να παραμένει προφυλακισμένη, ο υπουργός Εσωτερικών είπε, «Κρίθηκε ύποπτη φυγής και επιπλέον κρίθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος απαγωγής της από καταριανούς πράκτορες, το όποιο το βρήκα προχωρημένη σκέψη από τον Εισαγγελέα».

Στο ζήτημα εάν η προφυλάκιση της κα Καϊλή ενέχει και ένα πολιτικό μήνυμα ο κ. Βορίδης τόνισε, «Θέλω να ελπίζω ότι οι δικαστές οπουδήποτε δεν κρίνουν με τέτοια κριτήρια. Αν αρχίσουμε και βάζουμε πολιτικά κριτήρια στην απόφαση των δικαστών φαλκιδεύεται η έννοια της δικαιοσύνης».

«Αρκετοί δήμοι έχουν συμμορφωθεί με την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και κάποιοι άλλοι θέλουν ακόμη δουλειά», ανέφερε ο κ. Βορίδης.

Σχετικά με τον μεγάλο διαγωνισμό στον ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε, «Αρχικά να πούμε ότι έκλεισε η προθεσμία για τις αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό. Οι αιτήσεις έφτασαν περίπου τις 108.000, οι θέσεις που θα ενταχθούν κατ’ αρχήν είναι γύρω στις 5.500 και ίσως αυξηθούν κατά περίπου 1.000 θέσεις».

Ο υπουργός τόνισε ότι οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν μέσα στον Δεκέμβριο.

