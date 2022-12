Κοινωνία

Ρουμανία - λεωφορείο: το GPS, η αλλαγή λωρίδας, η άσφαλτος και η μοιραία πρόσκρουση

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του οδηγού, ο οποίος περιέγραψε όσα συνέβησαν τις πρώτες στιγμές μετά από το δυστύχημα. Γιατί επιρρίπτει τις ευθύνες στις ρουμανικές Αρχές η πλευρά του οδηγού.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τρίτη ο Αλέξανδρος Ματθαίου, δικηγόρος του οδηγού του μοιραίου λεωφορείου, που προσέκρουσε προειδοποιητική αψίδα στο Βουκουρέστι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας επιβάτης, η αναγνώριση της σορού του οποίου θα γίνει σήμερα, καθώς και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.

Όπως είπε ο κ .Ματθαίου, «Η ευθύνη είναι στις Αρχές. Αυτό το τούνελ υπάρχει περίπου 50 χρόνια. Πέρασαν από εκεί και φορτηγά και πούλμαν και διώροφα και δεν έγινε τίποτα. Έγινε ανακαίνιση το καλοκαίρι. Το ύψος μειώθηκε, όπως πολλοί λένε. Έχουν γίνει 6-7 ατυχήματα από τότε. Μου φαίνεται ότι το ύψος μίκρυνε. Δεν είμαι πραγματογνώμονας, αλλά πολλοί αυτό λένε».

«Δεν υπήρχε πινακίδα για απαγόρευση της διέλευσης λεωφορείων από το τούνελ. Ο οδηγός άλλαξε λωρίδα γιατί στον δρόμο υπήρχε διακεκομμένη γραμμή, δεν ήταν συνεχής η γραμμή. Άλλαξε λωρίδα επειδή το GPS τον κατηύθυνε έτσι», συμπλήρωσε ο συνήγορος του οδηγού.

Ακόμη, σημείωσε ότι «αυτή η αψίδα είναι από πολύ βαρύ υλικό, θα έπρεπε να είναι από ελαφρύ υλικό».

«Μόλις είδα την αψίδα, φρενάρισα αμέσως. Όταν άκουσε τους ανθρώπους στο λεωφορείο, σκέφθηκα ότι έγινε καταστροφή. Όλοι ήταν σε κίνδυνο. Με το φρένο που πάτησα, το λεωφορείο έκανε 1-2 μέτρα. Η αψίδα “έπιασε” το κλιματιστικό του λεωφορείου, το πρώτο μέρος του λεωφορείου πέρασε», σημείωσε ο κ. Ματθαίου, μεταφέροντας και την μαρτυρία του οδηγού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας από τους 24 τραυματίες, οι 13 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, ανάμεσά τους και ένας 58χρονος που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μια γυναίκα, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, βγήκε από το κώμα. Πρόκειται για μια 62χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ αλλά αποσωληνώθηκε και έχει επαφή με το περιβάλλον. Από τη ΜΕΘ βγήκε και μια 30χρονη. Άλλοι πέντε τραυματίες πήραν εξιτήριο την Κυριακή (25/1).

Στο λεωφορείο βρίσκονταν συνολικά 45 επιβάτες: 6 άτομα από τον Βόλο, 22 από την Λάρισα και 17 από τη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη στο σπίτι τους επέστρεψαν οι 20 εκ των οποίων οι 7 είναι Λαρισαίοι. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του τουριστικού πρακτορείου στο onlarissa o κ. Γιάννης Μπατζιόλας, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επιστρέψουν ακόμη 11 άτομα.

«Δυστυχώς πήρα την απόφαση να κατευθυνθώ προς το τούνελ. Δεν υπήρχε σήμανση ότι απαγορευόταν. Ήταν η κακιά η ώρα. Μετά την πρόσκρουση δεν πιστέψαμε ότι θα βγει κανείς ζωντανός. Άκουσα παντού φωνές και κλάματα, ήμουν σοκαρισμένος και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Δυστυχώς ήμουν στο τιμόνι εγώ, θα μπορούσα να είναι κάποιος άλλος. Αν δεν ήταν τόσο βαριά η μεταλλική μπάρα, δεν θα παθαίναμε τίποτα, θα ήμασταν ζωντανοί και θα περπατούσαμε στο Βουκουρέστι. Είμαι έτοιμος να παρουσιαστώ στη Δικαιοσύνη, όποτε με φωνάξουν, μπορώ κάτι άλλο να κάνω», σημείωσε ο οδηγός, μιλώντας στο OPEN, διά του συνηγόρου του.

Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλεί το νέο βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα, με την στιγμή που το λεωφορείο με τους Έλληνες ταξιδιώτες συγκρούεται στην μεταλλική αψίδα. Στο βίντεο που έφεραν στη δημοσιότητα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται το λεωφορείο να πλησιάζει την αψίδα χωρίς ο οδηγός να μειώνει την ταχύτητα του οχήματος και χωρίς να φαίνεται ότι εκτιμά πως το μεγάλο όχημά του δεν χωράει κάτω από αυτή. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο μεταλλικός δείκτης ύψους «θέρισε» το επάνω τμήμα του λεωφορείου το οποίο ακινητοποίησε ο οδηγός του.

