Κρήτη - Ενδοοικογενειακή βία: Συλλήψη ζευγαριού και μήνυση μάνας στον γιό της

Ακόμη δύο επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, που προκάλεσαν αίσθηση και αντιδράσεις στην τοπική κοινότητα.

Χωρίς τέλος τα ενδοοικογενειακά επεισόδια στην Κρήτη καθώς μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν δύο υποθέσεις στο Ηράκλειο.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου, το βράδυ της Δευτέρας 26 Δεκεμβρίου, μεταξύ ενός ζευγαριού.

Μια 46χρονη γυναίκα τσακώθηκε στην μέση της πλατείας με τον 64χρονο εν διαστάσει σύζυγό της. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες και στους δύο, οι οποίοι αφού μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα αλληλομηνύθηκαν.

Η δεύτερη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας είχε πρωταγωνιστές μια 72χρονη μητέρα με τον 49χρονο γιό της, στον οποίο έχει επιβληθεί περιοριστικό όρος να μην την πλησιάζει από το 2020.

Ο 49χρονος όχι μόνο πήγε στο σπίτι της μητέρας του αλλά της προκάλεσε και φθορές στην αυλή, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στην αστυνομία η 72χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα έντονο φραστικό επεισόδιο είχε προηγηθεί μεταξύ μητέρας και γιού.

Ο 49χρονος συνελήφθη για ενδοοοικογενειακή βία και φθορές ξένης περιουσίας.

Πηγή: neakriti.gr

