Τουρκικός Τύπος: “Ο Φλώρος επισκέφθηκε τα νησιά - Νέα πρόκληση από την Ελλάδα”

Ως νέα πρόκληση βλέπει ο τουρκικός Τύπος την επίσκεψη του Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε νησιά του Αιγαίου.

Ως νέα πρόκληση βλέπει ο τουρκικός Τύπος την επίσκεψη του Έλληνα αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου σε ορισμένα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

«Ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έκανε μία νέα προκλητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος επισκέφθηκε κάποια νησιά στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος επιθεώρησε τις στρατιωτικές μονάδες που σταθμεύουν στα αποστρατικοποιημένα νησιά Κάρπαθο, Καστελόριζο και Γαύδο, νότια της Κρήτης», αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, παραθέτοντας και τη σχετική ανάρτηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Ευχές Χριστουγέννων & Νέου Έτους σε Μονάδες???? #ΕΔ σε Κρήτη, Κάρπαθο & Σύμπλεγμα Μεγίστης



Εκεί που το άγρυπνο βλέμμα της Πατρίδας μας ατενίζει την Ανατολική Μεσόγειο!



??1ος Σταθμός-Γαύδος

Στο Επιτηρητικό Φυλάκιο του νοτιότερου σημείου της????



Χρόνια Πολλά, με όλη την????μαζί σας! pic.twitter.com/iqFJgqbv90 — GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) December 27, 2022

Ο τουρκικός Τύπος κατηγορεί τις ΗΠΑ για υποκρισία

Οι ΗΠΑ ζητάνε ενοίκιο για τα F35 επειδή τα έχουν σε υπόστεγο παρόλο που η Άγκυρα ζητεί την επιστροφή των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταβλήθηκαν για την αγορά που ακυρώθηκε εκ μέρους των ΗΠΑ, καθώς και αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τουρκικές εταιρείες, γράφουν μεταξύ άλλων η Σαμπάχ.

