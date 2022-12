Life

Στη λίστα με τα καλύτερα φαγητά του κόσμου 4 ελληνικά πιάτα

Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό από όλο τον κόσμο; Σύμφωνα με τη λίστα του TasteAtlas τέσσερα ελληνικά πιάτα βρίσκονται στην λίστα των 50 καλύτερων για το 2022.

Και συγκεκριμένα στην 15η θέση βρίσκονται τα παϊδάκια ενώ ακολουθεί ο γύρος στην 31η, το γιουβέτσι στην 36η και ο μπακαλιάρος λίγες θέσεις μετά στην 41η.

Το TasteAtlas, ένας από τους πιο δημοφιλείς οδηγούς για φαγητό, επισημαίνει ότι υπήρξαν κάποιες ενστάσεις για τα φαγητά αλλά και την τελική τους κατάταξη και με αναρτήσεις του στο Twitter εξήγησε πως έγινε η ψηφοφορία. «Σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η λίστα αλλά είναι μια αντανάκλαση της προτίμησης πραγματικών ανθρώπων. Μη μας μισείτε, εμείς απλά μετράμε ψήφους!» έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter.

Full top 100 best dishes in 2022: https://t.co/TVbd3jHohu pic.twitter.com/28jJDn0kmx — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 23, 2022

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα στην Ιαπωνία το «Kare» και στην 50η το βραζιλιάνικο παραδοσιακό πιάτο «Feijao Tropeiro» με φασόλια.